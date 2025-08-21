La Orquesta Panorama actúa este jueves en un pueblo de apenas 1.700 vecinos El grupo gallego enfila la recta final del mes más potente del año con más de una decena de actuaciones consecutivas

La Orquesta Panorama suma y sigue en su gira por todo el territorio nacional tras una más que merecida jornada de descanso en el ecuador del considerado més más potente de la gira Epic Tour 2025. Y es que agosto supone un gran desgaste para el grupo gallego por la cantidad de actuaciones acumulados a lo largo de estas semanas pero también una gran satisfacción por el número de personas que asisten a los mismos.

La banda gallega liderada por Lito Garrido volverá a hacer las delicias de los asistentes este jueves 21 de agosto en el pequeño municipio de apenas 1.708 habitantes (INE 2024) de Madrigalejo en Cáceres, en la que será la primera de las dos paradas previstas en Extremadura.

De esta forma, la Panorama iniciará su actuaciónes de más de tres horas de duración a partir de las 00.00 horas en el campo de fútbol del municipio cacereño con su nuevo y colosal montaje escénico. Un espectáculo con más de una veintena de artistas encima del escenario interpretando los temas musicales del momento y otros clásicos de ayer y hoy.

Posteriormente, la considerada por muchos mejor orquesta de España viajará el 22 a San Clemente (Cuenca), el 23 a Madridejos (Toledo) y el 24 a Villa del Campo (Cáceres). Todo ello antes de la 'minigira' valenciana. Y es que en la última semana de agosto el grupo gallego visita la Comunitat Valenciana con una doble parada en Paterna (Valencia) y Vinarós (Castellón) el 25 y 26, respectivamente.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Próximas actuaciones de agosto de 2025

21 - Madrigalejo (Cáceres)

22 - San Clemente (Cuenca)

23 - Madridejos (Toledo)

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)