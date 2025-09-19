La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 70.000 habitantes El grupo gallego encara la recta final de su intenso 'Epic Tour 2025', con el que tenía programadas 25 actuaciones en 30 días este septiembre

La Orquesta Panorama no para de viajar por toda España para llevar su conocido espectáculo a las fiestas del todo el país. El grupo gallego es una apuesta segura a la hora de disfrutar de música y ocio y suele congregar a un gran número de asistentes allá por donde pasa. De ahí que los ayuntamientos no duden en contratar sus actuaciones y solo este mes de septiembre hayan cerrado nada menos que 25 conciertos en 30 días con su 'Epic Tour 2025'.

Un tour que ya encara su recta final y que actualmente ha llevado al grupo a la Comunidad de Madrid, en una especie de 'mino gira' donde tienen varias actuaciones programadas en distintas localidades. El miércoles pasaban por Fuenlabrada y el jueves llevaban su espectáculo a Moralzarzal y para el viernes tienen ya otro municipio en ruta: Majadahonda.

La localidad madrileña, con cerca de 70.000 habitantes, disfrutará este viernes de la gran fiesta con la que la Orquesta Panorama inaugurará el fin de semana. Será de 22:00 horas a 01:00 horas, en el recinto ferial de Majadahonda.

Tras este evento, Panorama hará otro shows más en dos localidades madrileñas antes de volver a su tierra. El grupo gallego actúa en las provincias de Coruña y Pontevedra y se tomará algunos días de descanso antes de la recta final de actuaciones.

Historia de la Orquesta Panorama

Nació en El Rosal el 25 de diciembre de 1988. Su nombre se debe a un programa de televisión de la TVG que existía en ese entonces. En sus inicios, la orquesta estaba compuesta por ocho músicos, todos hombres, que se transportaban en una furgoneta Mercedes 406 con un equipo de sonido de 500 vatios. En sus primeras actuaciones, el grupo se enfocaba en tocar cumbias, pasodobles, rancheras, merengues y rumbas para un público más tradicional y adulto.

A lo largo de los años, bajo la dirección de Lito Garrido, la orquesta ha revolucionado el mundo de las verbenas. Panorama ha incorporado los éxitos más actuales, nuevos estilos y canciones del verano. También han sumado a sus presentaciones acróbatas, disfraces, y tecnología de punta en luz y sonido, con lo que han logrado atraer a un público más joven e introducirlos en la cultura de las verbenas.

Este cambio no solo se reflejó en el repertorio, sino también en su logística. La orquesta, que empezó con una sola furgoneta para todos los músicos e instrumentos, ahora viaja con cuatro tráileres para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos, y un autobús para los músicos.

Su espectáculo es un show audiovisual y musical único, con mucha diversión, veintidós artistas en el escenario acompañados de luces y sonido de alta tecnología, con pantallas LED y robots de luz.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)