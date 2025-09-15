La Orquesta Panorama actúa este lunes en una localidad conocida como la «capital del pulpo» Este municipio cuenta con 14.000 habitantes y celebra las Fiestas de San Cribao

La Orquesta Panorama es una de las bandas más famosas de nuestro país. De hecho, muchos la consideran la mejor orquesta del mundo. Cuenta con 40 años de experiencia sobre los escenarios. En sus inicios, este grupo musical tocaba cumbias, pasodobles, rancheras, merengues y rumbas. Estaba dirigido a un público mayor y tradicional. Fue 'Lito' Garrido quien, a mediados de los noventa, revolucionó las verbenas tal y como se conocían hasta la fecha.

Ahora ofrecen un espectáculo de tres horas en el que hay todo tipo de géneros musicales y se cantan grandes éxitos actuales y canciones que están en la memoria de todos. Panorama utiliza para su show tecnologías con pantallas led, robots de luz y potencia de sonido. Tal es la magnitud que desplaza siempre consigo cuatro tráileres para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Está muy solicitada. De hecho, ya tiene su calendario de actuaciones de lo que resta de año cerrado. En alguna ocasión, cuando un evento se cancela, aparece un hueco que en su apretad agenda que es sustituido por otro en una localidad diferente en cuestión de horas. Este mes de septiembre se encuentra en medio de su 'Epic Tour 2025'. Un total de 25 conciertos en apenas 30 días.

Hoy, lunes 15 de septiembre, panorama ofrecerá show en O Carballiño (Ourense). Esta localidad cuenta con 14.000 habitantes y es conocida como la capital mundial del pulpo, un título que refleja su importancia gastronómica y cultural en la región. El ayuntamiento ha contratado a la banda gallega para celebrar las fiestas en honor a su patrón, San Cibrao, que se desarrollarán hasta el 19 de septiembre.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

