Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo
Logo Patrocinio
Actuación de la Orquesta Panorama, imagen de archivo. Pablo Lorenzana

La Orquesta Panorama actúa este lunes en una localidad conocida como la «capital del pulpo»

Este municipio cuenta con 14.000 habitantes y celebra las Fiestas de San Cribao

A. Pedroche

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:28

La Orquesta Panorama es una de las bandas más famosas de nuestro país. De hecho, muchos la consideran la mejor orquesta del mundo. Cuenta con 40 años de experiencia sobre los escenarios. En sus inicios, este grupo musical tocaba cumbias, pasodobles, rancheras, merengues y rumbas. Estaba dirigido a un público mayor y tradicional. Fue 'Lito' Garrido quien, a mediados de los noventa, revolucionó las verbenas tal y como se conocían hasta la fecha.

Ahora ofrecen un espectáculo de tres horas en el que hay todo tipo de géneros musicales y se cantan grandes éxitos actuales y canciones que están en la memoria de todos. Panorama utiliza para su show tecnologías con pantallas led, robots de luz y potencia de sonido. Tal es la magnitud que desplaza siempre consigo cuatro tráileres para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Está muy solicitada. De hecho, ya tiene su calendario de actuaciones de lo que resta de año cerrado. En alguna ocasión, cuando un evento se cancela, aparece un hueco que en su apretad agenda que es sustituido por otro en una localidad diferente en cuestión de horas. Este mes de septiembre se encuentra en medio de su 'Epic Tour 2025'. Un total de 25 conciertos en apenas 30 días.

Hoy, lunes 15 de septiembre, panorama ofrecerá show en O Carballiño (Ourense). Esta localidad cuenta con 14.000 habitantes y es conocida como la capital mundial del pulpo, un título que refleja su importancia gastronómica y cultural en la región. El ayuntamiento ha contratado a la banda gallega para celebrar las fiestas en honor a su patrón, San Cibrao, que se desarrollarán hasta el 19 de septiembre.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

16/09 – Pararuela (Zamora)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama actúa este lunes en una localidad conocida como la «capital del pulpo»

La Orquesta Panorama actúa este lunes en una localidad conocida como la «capital del pulpo»