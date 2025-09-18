La Orquesta Panorama actúa este jueves en una localidad de 14.500 habitantes El grupo gallego se encuentra en la recta final de su 'Epic Tour 2025'

La Orquesta Panorama es una de las bandas más famosas de nuestro país. De hecho, muchos la consideran la mejor. Tiene mucho pedigrí y está muy solicitada. Tanto es así que tiene cerrado su calendario con un año vista. Este mes de septiembre se encuentra girando por todo el país continuando con su 'Epic Tour 2025'. En total, 25 actuaciones en 30 días. Ahora el grupo gallego se encuentra un una 'mini gira' por municipios de la Comunidad de Madrid.

Este miércoles han actuado en Fuenlabrada. Para este jueves, 18 de septiembre, Panorama tiene programada una actuación muy especial en Moralzarzal. Esta localidad madrileña de 14.500 habitantes esta ubicada en la sierra de Guadarrama. Actualmente se encuentra celebrando sus fiestas patronales agrupadas en la Semana Grande de la Sierra. El concierto de Panorama comenzará a las 22.00 horas en la via del Berrocal. La entrada es gratuita para todos los públicos.

Tras este evento, Panorama hará dos shows más en dos localidades madrileñas antes de volver a su tierra. El grupo gallego actúa en las provincias de Coruña y Pontevedra y se tomará algunos días de descanso antes de la recta final de actuaciones.

Historia de la Orquesta Panorama

Nació en El Rosal el 25 de diciembre de 1988. Su nombre se debe a un programa de televisión de la TVG que existía en ese entonces. En sus inicios, la orquesta estaba compuesta por ocho músicos, todos hombres, que se transportaban en una furgoneta Mercedes 406 con un equipo de sonido de 500 vatios. En sus primeras actuaciones, el grupo se enfocaba en tocar cumbias, pasodobles, rancheras, merengues y rumbas para un público más tradicional y adulto.

A lo largo de los años, bajo la dirección de Lito Garrido, la orquesta ha revolucionado el mundo de las verbenas. Panorama ha incorporado los éxitos más actuales, nuevos estilos y canciones del verano. También han sumado a sus presentaciones acróbatas, disfraces, y tecnología de punta en luz y sonido, con lo que han logrado atraer a un público más joven e introducirlos en la cultura de las verbenas.

Este cambio no solo se reflejó en el repertorio, sino también en su logística. La orquesta, que empezó con una sola furgoneta para todos los músicos e instrumentos, ahora viaja con cuatro tráileres para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos, y un autobús para los músicos.

Su espectáculo es un show audiovisual y musical único, con mucha diversión, veintidós artistas en el escenario acompañados de luces y sonido de alta tecnología, con pantallas LED y robots de luz.

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

