Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una actuación de la Orquesta Panorama en una imagen de archivo. Pablo Lorenzana

La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 30.000 habitantes

El grupo gallego ha cancelado uno de sus eventos previsto para este mes de septiembre

A. Pedroche

A. Pedroche

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:13

La Orquesta Panorama es conocida en todo el país. Se autodenominan «la mejor orquesta de España». Sus actuaciones suponen todo un evento en cada uno de los municipios que visitan. No es para menos. Lito Garrido y todo el equipo, que supera los 20 profesionales sobre el escenarios, han creado un gran show. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Es por ello por lo que son un grupo muy demandado por los ayuntamientos de cara a las fiestas patronales.

Tras un agosto espectucular en el que realizaron 30 conciertos en 31 días, incluyendo una actuación en el extranjero, en septiembre continúan con su 'Epic Tour 2025'. Harán un total de 25 actuaciones. Ya han visitado varias localidades. Ahora mismo se encuentran con una especie de 'mini gira' por Valencia. El jueves pusieron a vibrar a Moncada. Este viernes, 5 de septiembre, Panorama llega a Alaquàs.

El municipio de L'Horta Sud cuenta con 30.000 habitantes según el último censo. Nada que ver con otros pueblos mucho más pequeñas en los que han cantado este verano. El concierto comenzará a las 00.30 horas del viernes al sábado y se celebrará en el recinto ferial El Terç. La entrada es gratuita.

Concierto cancelado

Este miércoles Panorama confirmó mediante un comunicado en redes sociales que cancelaba su actuación en Ciempozuelos. El concierto estaba previsto para este 16 de septiembre. Por problemas de la localidad madrileña con el recinto, se ha tenido que posponer la fecha. Por el momento, la banda gallega ya ha confirmado que ese día actuará finalmente en Pereruela (Zamora).

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  3. 3 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  4. 4 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  5. 5 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  6. 6 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  7. 7

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  8. 8

    Un Manises cada vez más global: 28 nuevas rutas internacionales en dos años
  9. 9 Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros
  10. 10 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 30.000 habitantes

La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 30.000 habitantes