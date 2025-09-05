La Orquesta Panorama actúa este viernes en un municipio de 30.000 habitantes El grupo gallego ha cancelado uno de sus eventos previsto para este mes de septiembre

A. Pedroche Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:13 Comenta Compartir

La Orquesta Panorama es conocida en todo el país. Se autodenominan «la mejor orquesta de España». Sus actuaciones suponen todo un evento en cada uno de los municipios que visitan. No es para menos. Lito Garrido y todo el equipo, que supera los 20 profesionales sobre el escenarios, han creado un gran show. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Es por ello por lo que son un grupo muy demandado por los ayuntamientos de cara a las fiestas patronales.

Tras un agosto espectucular en el que realizaron 30 conciertos en 31 días, incluyendo una actuación en el extranjero, en septiembre continúan con su 'Epic Tour 2025'. Harán un total de 25 actuaciones. Ya han visitado varias localidades. Ahora mismo se encuentran con una especie de 'mini gira' por Valencia. El jueves pusieron a vibrar a Moncada. Este viernes, 5 de septiembre, Panorama llega a Alaquàs.

El municipio de L'Horta Sud cuenta con 30.000 habitantes según el último censo. Nada que ver con otros pueblos mucho más pequeñas en los que han cantado este verano. El concierto comenzará a las 00.30 horas del viernes al sábado y se celebrará en el recinto ferial El Terç. La entrada es gratuita.

Concierto cancelado

Este miércoles Panorama confirmó mediante un comunicado en redes sociales que cancelaba su actuación en Ciempozuelos. El concierto estaba previsto para este 16 de septiembre. Por problemas de la localidad madrileña con el recinto, se ha tenido que posponer la fecha. Por el momento, la banda gallega ya ha confirmado que ese día actuará finalmente en Pereruela (Zamora).

Otras actuaciones de la Orquesta Panorama

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra

Temas

Conciertos de música en la Comunitat Valenciana