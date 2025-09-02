La Orquesta Panorama actúa tres días seguidos en Valencia esta semana La banda anuncia su calendario de la gira para este último mes del verano

Nacho Ortega Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

La Orquesta Panorama realizará una minigira por Valencia para ofrecer su Epic Tour en el mes de septiembre. La banda gallega ha programado 25 actuaciones para despedir el verano y visitará tres municipios valencianos de forma consecutiva.

El 4, 5 y 6 de septiembre la orquesta gallega aterriza en tres localidades a menos de 15 minutos de la capital valenciana. Moncada (jueves, 23.30 horas en l'avinguda de la Mediterrània), Alaquàs (viernes, 00.30 de la ya madrugada del sábado en el recinto ferial El Terç) y Mislata (sábado, 00.30 de la ya madrugada del domingo en el Recinto Ferial, C/ Hospital, con entrada a través de la Pza. de la Libertad) han sido las elegidas para montar un espectáculo que pone en pie a miles de personas cada noche.

Después volverán a rodar por todo el país, desde Guadalajara a Asturias, León o su tierra natal, Galicia, antes de recorrer durante 5 días Madrid y volver luego al norte de España.

Todas las actuaciones confirmadas de la Orquesta Panorama en septiembre de 2025

29/08 - Calahorra (La Rioja)

30/08 - Daimiel (Ciudad Real)

31/08 - Illescas (Toledo)

01/09 – Las Pedroñeras (Cuenca)

02/09 – Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

04/09 – Moncada (Valencia)

05/09 – Alaquàs (Valencia)

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

La Orquesta Panorama está considerada como 'la mejor orquesta de España' por su impresionante escenario portátil, su puesta en escena y su equipo con 23 componentes entre cantantes, bailarines y músicos. El jefe de todo es Lito Garrido, el showman principal de la formación y el encargado de dirigir todo el show de principio a fin. Además, el grupo gallego desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Temas

Fiestas patronales