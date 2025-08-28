La Orquesta Panorama actúa este jueves en un municipio popular por sus encierros El grupo gallego apura las últimas actuaciones de agosto de la Epic Tour 2025

La Orquesta Panorama enfila la recta final de agosto con las últimas actuaciones previstas por la geografía nacional. El grupo gallego pondrá el broche final en Illescas (Toledo) a un mes 'non stop' de la Epic Tour 2025 en el que han ofrecido 30 actuaciones en 31 días.

Pero antes de todo eso, la banda liderada por el incombustible Lito Garrido visita este jueves 28 de agosto el municipio de San Sebastián de los Reyes con motivo de sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Un período en el que la localidad, conocida como la pequeña Pamplona por sus encierros, recibe todo tipo de artistas y grupos de talla nacional e internacional, entre ellos la Panorama.

La considerada por muchos como mejor orquesta de España ofrecerá un espectáculo de música y luces de más de tres horas de duración en el campo de fútbol de la calle Teide, en un evento gratuito hasta completar aforo. La Panorama como suele ser habitual subirá al escenario más de una veintena de artistas que harán las delicias de los asistentes con temas musicales de actualidad y clásicos de toda la vida.

Posteriormente, la Orquesta Panorama continúa su gira más épica el 29 en Calahorra (La Rioja), el día 30 en Daimiel (Ciudad Real) y el 31 en Illescas (Toledo). No obstante, este no será el final de la temporada para los gallegos, que en unos días anunciarán las actuaciones previstas para el mes de septiembre, en el que ya está confirmada la visita a Valencia.

Panorama acudirá el sábado, 6 de septiembre, al municipio de Mislata con un concierto que dará comienzo a partir de las 00.30 horas en el recinto ferial, situado en la calle Hospital con entrada desde la plaza de la Libertad. Todo ello con motivo de las fiestas patronales de la localidad valenciana.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Actuaciones Orquesta Panorama en agosto de 2025

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)