La Orquesta Panorama actúa este miércoles en un pueblo de 8.700 vecinos El grupo gallego apura las actuaciones del mes de agosto con la visita a este pequeño municipio del norte de España

La Orquesta Panorama abandona la Comunitat Valenciana tras triunfar con su doble actuación de lunes y martes en Paterna y Vinarós respectivamente, para visitar este miércoles 27 de agosto un municipio del norte de España de apenas 8.709 habitantes (INE 2024) como es Zuera (Zaragoza) dentro de las fiestas en honor a San Licer.

El campo de fútbol de tierra de la localidad zaragozana se convertirá en sede de una nueva actuación de la Panorama a partir de las 00.00 horas. A buen seguro la banda gallega hará las delicias de los asistentes al mismo con un espectáculo de más de tres horas de duración en los que combinan los mejores temas musicales del momento con otros clásicos de ayer y hoy.

Para terminar agosto, la Orquesta Panorama continúa su gira más épica el día 28 en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el 29 en Calahorra (La Rioja), el día 30 en Daimiel (Ciudad Real) y el 31 en Illescas (Toledo). El grupo gallego liderado por Lito Garrido apura las últimas actuaciones del mes más potente del año antes de continuar sus andanzas de la gira Epic Tour 2025 a lo largo y ancho de la geografía nacional en el venidero mes de septiembre.

Un período en el que precisamente la considerada por muchos como «mejor orquesta de España» volverá a la Comunitat Valenciana. Lo hará el sábado, 6 de septiembre, en el municipio de Mislata a partir de las 00.30 horas en el recinto ferial, situado en la calle Hospital con entrada desde la plaza de la Libertad. Todo ello con motivo de las fiestas patronales de la localidad valenciana.

La Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Actuaciones Orquesta Panorama en agosto de 2025

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)