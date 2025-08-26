La Orquesta Panorama actúa el martes en un municipio de apenas 30.000 vecinos popular por sus langostinos El grupo gallego visita su segunda localidad valenciana consecutiva en la recta final de actuaciones de agosto

D. Merino Martes, 26 de agosto 2025, 00:48

La Orquesta Panorama enfila la recta final del mes más potente del año como es agosto con la mira puesta en su segundo municipio de la Comunitat Valenciana. El grupo gallego liderado por Lito Garrido visita este martes 26 de agosto la localidad de 30.278 habitantes (INE 2024) de Vinarós tras hacer las delicias de los asistentes en Paterna el pasado lunes.

Cabe recordar que este municipio castellonense es popular por sus playas y también por un producto autóctono como es su langostino con denominación de origen, uno de los más valorados en todo el mundo por su aspecto, su textura y, por supuesto, su sabor.

Retomando el ámbito musical, la considerada por muchos como mejor orquesta de España apura las últimas actuaciones del mes de una gira Epic Tour en la que ofrecerán a lo largo de agosto 30 actuaciones en 31 días. De esta forma, los valencianos podrán deleitarse por segunda ocasión consecutiva de un espectáculo de más de tres horas de duración que congrega a más de una veintena de artistas encima del escenario.

El recinto del puerto se llenará de música y buen ambiente con el 'Summer Closing', en una jornada especial para despedir el verano por todo lo alto. La Panorama dará el pistoletazo de salida a la actuación a partir de las 23.30 horas con acceso gratuito para los asistentes.

Posteriormente, la Orquesta Panorama visita Zuera (Zaragoza) el 27, San Sebastián de los Reyes (Madrid) el 28, Calahorra (La Rioja) el 29, Daimiel (Ciudad Real) el 30 e Illescas (Toledo) el 31. No obstante no está previsto que sea el final de la gira 2025 de la Orquesta Panorama. En unos días el grupo gallego anunciará sus actuaciones previstas para el mes de septiembre.

Cabe recordar que la Orquesta Panorama lleva 36 años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Actuaciones Orquesta Panorama en agosto de 2025

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

Comunidad Valenciana