La Orquesta Panorama actúa este lunes en un municipio a 20 minutos de Valencia La banda gallega ofrece un concierto gratuito durante las fiestas mayores de Paterna

La Orquesta Panorama en una de sus actuaciones.

María Gardó Valencia Domingo, 24 de agosto 2025, 15:14 Comenta Compartir

La Orquesta Panorama sigue inmersa en su Epic Tour 2025, una gira con un show de tres horas de duración y más de una veintena de artistas encima del escenario. En este espectáculo el grupo ofrece las mejores canciones del verano y otros clásicos de la música.

Tras pasar por Villa del Campo (Cáceres) este domingo, la Orquesta Panorama aterriza en la Comunitat Valenciana con dos actuaciones a principios de esta semana en Paterna y Vinarós.

Así, el grupo gallego aterriza este lunes en Paterna, durante las fiestas mayores de la localidad. En el programa se incluyen una serie de conciertos gratuitos que se abren este lunes 25 de agosto con el de la Orquesta Panorama.

El espectáculo comenzará a las 23.00 horas en el parking Los Naranjos, con acceso libre hasta completar aforo.

Actuaciones de la Orquesta Panorama en agosto de 2025

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)