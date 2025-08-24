Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet prevé más lluvias en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
Logo Patrocinio
La Orquesta Panorama en una de sus actuaciones. Ana Cobo

La Orquesta Panorama actúa este lunes en un municipio a 20 minutos de Valencia

La banda gallega ofrece un concierto gratuito durante las fiestas mayores de Paterna

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 15:14

La Orquesta Panorama sigue inmersa en su Epic Tour 2025, una gira con un show de tres horas de duración y más de una veintena de artistas encima del escenario. En este espectáculo el grupo ofrece las mejores canciones del verano y otros clásicos de la música.

Tras pasar por Villa del Campo (Cáceres) este domingo, la Orquesta Panorama aterriza en la Comunitat Valenciana con dos actuaciones a principios de esta semana en Paterna y Vinarós.

Así, el grupo gallego aterriza este lunes en Paterna, durante las fiestas mayores de la localidad. En el programa se incluyen una serie de conciertos gratuitos que se abren este lunes 25 de agosto con el de la Orquesta Panorama.

El espectáculo comenzará a las 23.00 horas en el parking Los Naranjos, con acceso libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

Conciertos gratuitos de las fiestas de Paterna 2025: horarios y actuaciones

Conciertos gratuitos de las fiestas de Paterna 2025: horarios y actuaciones

Melody actuará en las fiestas de Catarroja y la entrada será gratis

Melody actuará en las fiestas de Catarroja y la entrada será gratis

Actuaciones de la Orquesta Panorama en agosto de 2025

24 - Villa del Campo (Cáceres)

25 - Paterna (Valencia)

26 - Vinarós (Castellón)

27 - Zuera (Zaragoza)

28 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

29 - Calahorra (La Rioja)

30 - Daimiel (Ciudad Real)

31 - Illescas (Toledo)

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  4. 4 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  5. 5 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  6. 6 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  7. 7 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  8. 8 La presentadora Pepa Navarro rompe a llorar tras el repentino fallecimiento del periodista Javier Cid a los 46 años
  9. 9 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  10. 10 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama actúa este lunes en un municipio a 20 minutos de Valencia

La Orquesta Panorama actúa este lunes en un municipio a 20 minutos de Valencia