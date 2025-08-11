Conciertos gratuitos de las fiestas de Paterna 2025: horarios y actuaciones

Laura Carrasco Lunes, 11 de agosto 2025, 12:55 Comenta Compartir

Las Fiestas Mayores de Paterna 2025, que en esta ocasión tendrán lugar del 21 al 1 de septiembre, en honor al Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, tiene la programación musical ya definida. Del 25 al 29 de agosto, la localidad celebrará una serie de conciertos y discomóviles con populares DJs y cantantes del país. El acceso será libre hasta completar el aforo del Parking de los Naranjos, contará con Punto Violeta y espacio reservado para personas con movilidad reducida.

Ha sido el propio Ayuntamiento de Paterna quien ha desvelado los coonciertos gratuitos que llegarán este año, a finales del mes de agosto, en el emplazamiento habitual de la 'Ciutat del Foc', un parking que se encuentra situado junto a la Avenida de Regimiento de Infantería Guadalajara y el paso de la carretera CV-31.

Programación conciertos de las Fiestas Mayores

Lunes, 25 de agosto

23:00 horas: Orquesta Panorama

Martes, 26 de agosto

22:00 horas: Noche de DJs con Sofía Cristo

22:30 horas: DJ Tostarica

00:00 horas: Sofía Cristo Set

01:30 horas:

03:00 horas: DJoan

Miércoles, 27 de agosto

23:59 horas: Orquesta Montecarlo

Jueves, 28 de agosto

22:00 horas: Noche Indie con Sidonie y Veintiuno

22:30 horas: DJ Michel Senar

23:00 horas: Sidonie

01:00 horas: Veintiuno

02:30 horas: DJ Michel Senar

Viernes, 29 de agosto

23:30 horas: Carlos Baute