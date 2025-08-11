Conciertos gratuitos de las fiestas de Paterna 2025: horarios y actuaciones
Los eventos se celebrarán en el Parking de los Naranjos
Laura Carrasco
Lunes, 11 de agosto 2025, 12:55
Las Fiestas Mayores de Paterna 2025, que en esta ocasión tendrán lugar del 21 al 1 de septiembre, en honor al Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, tiene la programación musical ya definida. Del 25 al 29 de agosto, la localidad celebrará una serie de conciertos y discomóviles con populares DJs y cantantes del país. El acceso será libre hasta completar el aforo del Parking de los Naranjos, contará con Punto Violeta y espacio reservado para personas con movilidad reducida.
Ha sido el propio Ayuntamiento de Paterna quien ha desvelado los coonciertos gratuitos que llegarán este año, a finales del mes de agosto, en el emplazamiento habitual de la 'Ciutat del Foc', un parking que se encuentra situado junto a la Avenida de Regimiento de Infantería Guadalajara y el paso de la carretera CV-31.
Programación conciertos de las Fiestas Mayores
Lunes, 25 de agosto
23:00 horas: Orquesta Panorama
Martes, 26 de agosto
22:00 horas: Noche de DJs con Sofía Cristo
22:30 horas: DJ Tostarica
00:00 horas: Sofía Cristo Set
01:30 horas:
03:00 horas: DJoan
Miércoles, 27 de agosto
23:59 horas: Orquesta Montecarlo
Jueves, 28 de agosto
22:00 horas: Noche Indie con Sidonie y Veintiuno
22:30 horas: DJ Michel Senar
23:00 horas: Sidonie
01:00 horas: Veintiuno
02:30 horas: DJ Michel Senar
Viernes, 29 de agosto
23:30 horas: Carlos Baute
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.