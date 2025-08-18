Melody actuará en las fiestas de Catarroja y la entrada será gratis: horario y ubicación

Laura Carrasco Lunes, 18 de agosto 2025, 15:37 | Actualizado 16:24h. Comenta Compartir

Melody, la representante de España en el Festival de Eurovisión 2025, será la cabeza de cartel de las Fiestas Mayores de Catarroja. La cantante andaluza actuará el domimgo 28 de septiembre en el Parking Mundial 82 a las 23:30 horas, y la entrada será gratuita hasta completar el aforo. Melody brindará un espectáculo enmarcado en su gira 'Esa Diva Tour', que incluirá tanto temas de su nuevo álbum como algunos de sus éxitos más populares. Este evento será una oportunidad única para disfrutar de la versatilidad y espontaneidad de esta destacada figura de la música española.

Apuesta por el talento valenciano

Las Fiestas Mayores contarán con la participación de otros artistas como el grupo de Ontinyent 'Auxili', la joven cantante de Algemesí 'Naina' y el grupo local 'Apolo'. Estos músicos actuarán el sábado 27 de septiembre a las 23:00 horas en el mismo recinto, reforzando el compromiso que tiene el ayuntamiento con la promoción del talento joven. Estos son los primeros detalles de una amplia programación festival que incluye actividades muy variadas. Además, las Fiestas Mayores de Catarroja están marcadas por una rica oferta cultural y gastronómica. Entre los eventos más esperados se encuentran la LIII edición del Concurso de allipebre y la tradicional Siega del Arroz y la tradicional Siega del Arroz, así como los actos festivos de Moros y Cristianos, que llenarán las calles del municipio de tradición.

Recuperación de patrimonio festivo

Este año destaca la novedad de la recuperación de dos piezas fundamentales del patrimonio festivo local: el anda de Sant Miquel y la tradicional Carxofa. Ambas serán exhibidas gracias al esfuerzo conjunto del ayuntamiento y el apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Estas iniciativas lo que pretenden es reforzar el compromiso del consistorio con la preservación y promoción del patrimonio cultural catarrogí.

Catarroja

Melody