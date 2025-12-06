La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina Los miles de análisis de Medio Ambiente y Agricultura han dado todos negativo y el Consell dará ayudas a las granjas para que modernicen sus instalaciones

Á. S. l./Europa Press Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:03

La Generalitat pagará 40 euros por jabalí abatido a los cazadores de la Comunitat. Aunque la peste porcina pasa, de momento, de largo por la Comunitat Valenciana, la preocupación en las administraciones es real y el Consell aumentará las ayudas a las explotaciones ganaderas para que mejoren su bioseguridad y se volcará con las batidas para reduicir la superpoblación de jabalíes: ya hay más de 150.000 en toda la Comunitat.

Y eso que los análisis de la Generalitat han dado negativo, según han informado este sábado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que han mantenido una reunión de trabajo en Castelló este mismo sábado.

Martínez Mus ha reconocido que la libre circulación de jabalíes por el territorio valenciano es «un problema añadido que hay que controlar», pero ha valorado que a día de hoy «no tenemos ningún caso de peste porcina, y queremos seguir así». «Por lo tanto, tenemos que hacer todo el esfuerzo conveniente para hacer este plan de prevención» para combatir la sobrepoblación de jabalíes.

Dicho esto, ha avanzado que su departamento llevará al próximo pleno del Consell un decreto ley específico de medidas en el marco de ese plan de prevención frente a la peste porcina. «Se trata de una herramienta potente», ha resaltado el vicepresidente. Mus ha avanzado que la idea principal de este decreto es que los cazadores reciban una ayuda directa por cada ejemplar que capturen y lleven al depósito designado a tal efecto, por 40 euros por ejemplar. Este plan se arbitrará a través de los cotos de caza, que resulta ser «la herramienta más óptima» y «directa», según el conseller.

El plan de choque servirá para las zonas más próximas a las vías de comunicación, donde puede haber interacción entre los jabalíes y los humanos, con el objetivo de cortar focos de contagio, y zonas de explotación de porcino y la proximidad a las mismas. La finalidad es intervenir en los más de 300 municipios que sufren sobrepoblación de jabalíes y alcanzar las 50.000 unidades cazadas durante estos meses.

«Es una herramienta que en estos momentos hace falta. Si ya de normal la sobrepoblación de jabalíes estaba preocupándonos, ahora es un motivo más para hacer ese esfuerzo», ha indicado Mus, que ha aprovechado para volver a agradecer a los cazadores su función «fundamental» en estas circunstancias. «Es básico tenerlos del lado de la sociedad, son los principales agentes ambientales que tenemos en estos momentos para este fin», ha resaltado, a tiempo que ha lamentado que su actividad «muchas veces haya sido demonizada».

No obstante, Martínez Mus ha indicado que las previsiones «más optimistas» calculan unos 100.000 ejemplares de sobrepoblación en la Comunitat y «las más pesimistas» elevarían la cifra hasta las 200.000. «Estamos hablando de que con todo este esfuerzo pretendemos alcanzar la eliminación de 50.000 ejemplares», ha concretado, por lo que ha admitido que sobrepoblación «continuaremos teniendo seguro».

Por su parte, Barrachina ha indicado que Agricultura ha realizado análisis a más de 200 jabalíes y todos han arrojado resultado negativo. «Somos una comunidad autónoma en este momento libre de peste porcina», ha celebrado.

En esta línea, ha resaltado el trabajo de la Conselleria de Medio Ambiente en «esta etapa de vigilancia y actuación» para acabar con la sobrepoblación de jabalíes que, según ha denunciado, ha estado «propiciada por un ecologismo de salón que ha impedido, dificultado y demonizado la caza». Frente a ello, ha reivindicado que el Consell, «en lugar de demonizar, se ha dedicado a promocionar». «Hoy se cazan más días y con mejores métodos», ha valorado.

Respecto a la vigilancia ante la peste porcina, ha informado de que el Consell aumentará hasta los nueve millones de euros la línea de subvención destinada a la modernización de instalaciones ganaderas, con el objetivo de que las 900 ganaderías de porcino de la Comunitat Valenciana soliciten dichas ayudas para «mejorar su bioseguridad» y que «sigamos disfrutando de una comunidad libre de peste porcina africana».

En este punto, ha vuelto a animar a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana a que consuma carne de porcino valenciano: «Tienen motivos vitamínicos y energéticos más que suficientes para disfrutar de la carne de mayor calidad del mundo».