Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pérez Llorca junto a la vicepresidenta Camarero, en Les Corts. Jésus Signes

El nuevo Consell, una estructura sobredimensionada para que Pérez Llorca intente ser candidato en 2027

Tres vicepresidencias para 11 consellerias son tantas como las que necesita Sánchez para coordinar los 22 ministerios de su Gobierno

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:32

Comenta

El Diari Oficial de la Generalitat del pasado jueves publicó el decreto por el que se determinaban las secretarías autonómicas del Gobierno valenciano, el segundo ... escalón de la administración autonómica, inmediatamente por debajo del presidente y los consellers. En total, 30 responsables si se cuenta también al responsable de la Abogacía de la Generalitat, al comisionado para la reconstrucción y a la Intervención General. El pleno del Consell de este viernes ha aprobado los titulares de cada uno de esos cargos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  3. 3

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  4. 4

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  5. 5

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  6. 6 Un joven se entrega a la Policía como autor del ataque con un machete en el centro de Valencia
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8

    David Serra, el conseller número 12 del gobierno de Pérez Llorca
  9. 9 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Sueca desaparecido desde febrero
  10. 10

    La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El nuevo Consell, una estructura sobredimensionada para que Pérez Llorca intente ser candidato en 2027

El nuevo Consell, una estructura sobredimensionada para que Pérez Llorca intente ser candidato en 2027