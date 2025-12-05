Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Los WhatsApp de Pradas muestran que Presidencia conoció que había un fallecido por la dana a las 16.28 horas
El nuevo Consell, con Pérez Llorca, a la izquierda, presidiéndolo. Jesús Signes

Llorca cambia la tendencia de contención del Consell y amplía en una docena los altos cargos

El president impulsa la creación de siete nuevas direcciones generales pero el Gobierno se justifica señalando que su tamaño todavía es inferior al de la última etapa del Botánico

Burguera

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:59

Comenta

Empezó la legislatura con la eliminación de grasa política, pero entramos en fase de recuperación de peso en el Consell. El PP llegó a la ... Generalitat con la idea de recortar altos cargos, pero la realidad se impone y gestionar una Generalitat nunca es fácil. La cabra tira al monte y con la llegada de Pérez Llorca a la presidencia del Gobierno valenciano se ha producido una reestructuración que, lejos de liposucciones, propiciará un incremento de, al menos, una docena de altos cargos en los órganos superiores de la Administración.

