Llorca cambia la tendencia de contención del Consell y amplía en una docena los altos cargos

Empezó la legislatura con la eliminación de grasa política, pero entramos en fase de recuperación de peso en el Consell. El PP llegó a la ... Generalitat con la idea de recortar altos cargos, pero la realidad se impone y gestionar una Generalitat nunca es fácil. La cabra tira al monte y con la llegada de Pérez Llorca a la presidencia del Gobierno valenciano se ha producido una reestructuración que, lejos de liposucciones, propiciará un incremento de, al menos, una docena de altos cargos en los órganos superiores de la Administración.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha anunciado los cambios en el segundo y tercer escalón del Gobierno valenciano. Es decir, los nombramientos y creaciones de direcciones generales, además de subsecretarías, al margen de las secretarías autonómicas que ya avanzó el propio Pérez Llorca. Por lo menos, si sirve de consuelo, Barrachina ha subrayado en un par de ocasiones que la ampliación no supondrá alcanzar los baremos de altos cargos alcanzados por el Botánico, continuadamente criticados por parte de Mazón, quien consideraba que el Consell que finalizó la legislatura en 2023 era «el más caro de la historia».

Con la estructura aprobada al iniciar la actual legislatura, aquel Consell de PP y Vox estaba compuesto por 121 cargos; 30 menos de los que disponía el Consell del Botànic liderado por Ximo Puig. Sin embargo, aquellos números han cambiado. De las diez áreas de Gobierno se ha pasado actualmente a una docena, con tres vicepresidencias. Barrachina ha anunciado hoy la creación de siete direcciones generales, rango administrativo situado en el nivel de dirección de la Generalitat, que se suman a las secretarías autonómicas anunciadas por el president, además del comisionado para la reconstrucción tras la dana, que también tendrá el rango de una secretaría autonómica. Las nuevas consellerias implican, por fuerza, la puesta en marcha de otras tantas subsecretarías. Barrachina no ha sido capaz de hacer un cálculo cuantitativo más allá de considerar como seguro que no se llegará a las cifras del Botánico.

Se produce el desdoblamiento de una dirección general de Vivienda en dos, una de ellas seguirá ocupada por Juan Antonio Pérez Sanz, una multiplicación explicada porque «la actividad actual se ha multiplicado por infinito respecto a la del Botánico con lal construcción de 4.000 viviendas en el Plan Vive», según Barrachina que señala que Vicent Satorres será el secretario autonómico de Cohesión Territorial.

Bajo el paraguas de la Secretaría Autonómica de Comunicación, dependiente de la Vicepresidencia de Presidencia, cuatro direcciones generales, ocupadas por Belén Ríos, Paco González, Carmen Sahuquillo y Ramón Navarro. Con el fin de «imprimir mayor velocidad a la reconstrucción», según el portavoz, se pone en marcha una Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados que liderará Amparo Clemente. Además, Marta Alonso sustituirá a Tébar en la Secretaría Autonómica de Cultura, mientras que en la Conselleria de Emergencias se crea una nueva Dirección General de Seguridad Pública que se deslinda de Interior. Respecto a los subsecretarios, Carlos Lirio entra en la vicepresidencia de Camarero, en Hacienda entra Alida Mas, a Educación va Carlos Gracia (antes en Hacienda), mientras que en Innovación se sitúa Ricardo Bayona.

«El número de altos cargos es inferior a la última etapa del Botánico», ha subrayado Barrachina, quien considera que hay que tener en cuenta las exigencias administrativas generadas por la dana. «Hemos eliminado chiringuitos, como el Consell de 'Horta, y hemos incrementado aspectos como la recaudación. Seguimos en fase de contención», ha afirmado Barrachina, para quien el proceso de simplificación administrativa que impulsa el actual Consell por la vía legislativa no es contradictorio con el incremento de los órganos administrativos: «Se trata de cuestiones indispensables, modificaciones comedidas, ajustadas y dimensionadas»:.