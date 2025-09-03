La Orquesta Panorama cancela una de sus actuaciones de este mes Las obras en el recinto donde debía celebrarse el concierto imposibilitan que se realice en la fecha acordada

La Orquesta Panorama es una de las bandas que más personas aglutina en sus actuaciones de toda España. No sólo acuden a verles los vecinos de los municipios en los que actúan, sino que las personas de los alrededores se suelen acercar a ver su gran espectáculo. Para este mes de septiembre el grupo gallego había programa un calendario de actuaciones muy potente. Un total de 25 conciertos en un plazo de 30 días. Tras sus actuaciones de el 1 de septiembre en «la Capital del Ajo» y del día 2 en una pequeña localidad aragonesa, Panorama descansa este miércoles y no celebrará ningún concierto. Regresará este jueves con el primero de sus tres shows de esta semana en la Comunitat.

Sin embargo, el grupo ha tenido que comunicar una mala noticia sobre una de sus actuaciones del 'Epic Tour 2025'. Se trata de la que estaba prevista de cara al 16 de septiembre en la localidad madrileña de Ciempozuelos. «Panorama informa que la fecha prevista para nuestra actuación en Ciempozuelos (Madrid) programa para el 16 de septiembre ha sido cancelada», comenzaba informando el grupo mediante un post en Instagram.

«El motivo que nos dan es que las obras del recinto donde debía celebrarse el evento aún no han finalizado, lo que imposibilita la realización del concierto en la fecha inicialmente acordaba», continúa explicando la agrupación gallega. «Queremos dejar claro que esta circunstancia no depende de Panorama, sino de la situación actual de las instalaciones municipales», sigue.

«El Ayuntamiento de Ciempozuelos se ha comprometido a buscar y acordar con nosotros una nueva fecha, que será anunciada oficialmente en cuanto esté confirmada. Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar al público y agradecemos vuestra comprensión y apoyo incondicional», finaliza el escrito.

Otras actuaciones este mes

04/09 – Moncada (Valencia)

05/09 – Alaquàs (Valencia)

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

