La Orquesta Panorama actúa hoy lunes en un municipio de 6.500 habitantes conocido como la «Capital del Ajo» El grupo gallega realiza el primero de sus 25 conciertos en septiembre

La Orquesta Panorama es uno de los grupos más seguidos en lo que a orquestas se refiere. Tiene pedigrí y suele llenar cada una de sus actuaciones. Cuenta con un espectáculo muy trabajado. Desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, que este año es nuevo, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos. Es un gran atractivo para los municipios que celebran sus fiestas patronales porque es una apuesta segura para divertir a los vecinos.

Tras finalizar su gira de agosto este domingo en Daimiel (Ciudad Real), Panorama no se detiene y ya comienza con su calendario de conciertos de septimebre. Este lunes día 1 actuará en Las Pedroñeras (Cuenca). Este municipio manchego situado en la comarca de San Clemente cuenta con 6.518 habitantes según el último censo realizado en 2024.

Esta localidad basa su actividad económica en la agricultura. Especialmente en el Ajo Morado de Las Pedroñeras. De hecho, popularmente se conoce a este municipio como la «Capital del Ajo». No es para menos. La superficie que emplean para su cultivo se sitúa cada año entre 5.000 y 6.000 hectáreas.

Desde el domingo Las Pedroñeras celebra sus fiestas patronales en honor de Jesús Nazareno y el Santísimo Cristo de la Humildad. Además, la actuación de Panorama coincide con que el día 1 es fiesta local. El concierto tendrá lugar en el parque Los Viveros a la 1.00 horas.

Otras actuaciones este mes

02/09 – Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

04/09 – Moncada (Valencia)

05/09 – Alaquàs (Valencia)

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra

