La Orquesta Panorama durante una de sus actuaciones. IP

La Orquesta Panorama anuncia todas sus actuaciones para el mes de septiembre: 25 conciertos y minigira valenciana

El grupo gallego confirma triple actuación en Valencia para dentro de unos días

D. Merino

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:27

La Orquesta Panorama afronta septiembre con 25 actuaciones programadas en apenas 30 días. El grupo gallego liderado por Lito Garrido continúa su Epic Tour 2025 sin practicamente descanso después de vivir el considerado mes más potente del año con un agosto vibrante con 30 conciertos.

Lejos de bajar el pistón, la considerada por muchos mejor orquesta de España visita hasta once provincias diferentes a lo largo y ancho de la geografía nacional con plato fuerte para los valencianos. Y es que la banda gallega visitará en apenas unos días Valencia por partida triple en una 'minigira' para deleite y disfrute de los habitantes de la terreta.

La Panorama comenzará el mes sin descanso de agosto. El grupo visita el 1 Las Pedroñeras (Cuenca), el 2 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) para luego tomarse un pequeño respiro antes de la visita a la Comunitat Valenciana. La Orquesta Panorama visita el 4 Moncada, el 5 Alaquàs y el 6 Mislata.

Posteriormente y sin parón por medio, toca el 7 en Alovera (Guadalajara), el 8 en Cangas de Onís (Asturias), el 9 en Ponferrada (León), el 10 en Molledo (Cantabria), el 11 en Móstoles (Madrid), el 12 en Valencia de Don Juan (León), el 13 en Restande (A Coruña), el 14 en Candás (Asturias), el 15 en O Carballiño (Ourense) para, posteriormente hacer otra minigira, aunque en este caso en Madrid.

La Panorama realizará cinco actuaciones consecutivas en la capital. El 16 en Ciempouzelos, el 17 en Fuenlabrada, el 18 en Moralzarzal, el 19 en Majadahonda y el 20 en San Agustín de Guadalix. Acto seguido, el grupo regresa a su tierra natal y toca el 21 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

En la recta final de septiembre, Lito Garrido y compañía acuden el 23 a Lalín (Pontevedra), el 26 a San Salvador de Tebra (Pontevedra), el 27 a Villacondide (Asturias), 28 a Santa Minia-Brión (A Coruña) y el 29 a O Porriño (Pontevedra).

Cabe recordar que la Orquesta Panorama está considerada como 'la mejor orquesta de España' por su impresionante escenario portátil, su puesta en escena y su equipo con 23 componentes entre cantantes, bailarines y músicos. El jefe de todo es Lito Garrido, el showman principal de la formación y el encargado de dirigir todo el show de principio a fin. Además, el grupo gallego desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Todas las actuaciones confirmadas de la Orquesta Panorama en septiembre de 2025

29/08 - Calahorra (La Rioja)

30/08 - Daimiel (Ciudad Real)

31/08 - Illescas (Toledo)

01/09 – Las Pedroñeras (Cuenca)

02/09 – Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

04/09 – Moncada (Valencia)

05/09 – Alaquàs (Valencia)

06/09 – Mislata (Valencia)

07/09 – Alovera (Guadalajara)

08/09 – Cangas de Onís (Asturias)

09/09 – Ponferrada (León)

10/09 – Molledo (Cantabria)

11/09 – Móstoles (Madrid)

12/09 – Valencia de Don Juan (León)

13/09 – Restande (A Coruña)

14/09 – Candás (Asturias)

15/09 – O Carballiño (Ourense)

16/09 – Ciempozuelos (Madrid)

17/09 – Fuenlabrada (Madrid)

18/09 – Moralzarzal (Madrid)

19/09 – Majadahonda (Madrid)

20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)

21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

23/09 – Lalín (Pontevedra)

26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)

27/09 – Villacondide (Asturias)

28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)

29/09 – O Porriño (Pontevedra)

Te puede interesar

