La Orquesta Panorama actúa este domingo en una localidad de 13000 habitantes
El grupo prosigue con sus actuaciones programas para este mes de septiembre tras pasar por tres localidades valencianas esta semana
Valencia
Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:37
La Orquesta Panorama no para y sigue con su ruta por toda España para poner su particular toque de música a lo que queda del mes de septiembre. Sus actuaciones consiguen atraer a multitud de asistentes, que vien al máximo las actuaciones con las que el grupo lleva años conquistando a su público.
Y es que la Panorama es sin duda una de las orquestas más conocidas de todo el páis, con tanto prestigio que resulta cada año una de las más solicitadas por los ayuntamientos para hacer disfrutar a sus vecinos durante las fiestas patronales.
Lito Garrido y todo el equipo, que supera los 20 profesionales sobre el escenario, han creado un gran show que se desplaza en varios camiones tráiler para llear a todos los rincones de España su escenario, que este año es nuevo, junto al material audiovisual y de montaje, vestuario e instrumentos.
Este sábado la Panorama se ha dejado notar en Mislata, con un multitudinario con concierto que se suma a la lista de atuaciones de la orquesta por territorio valenciano esta misma semana, donde también ha de septiembre ha acudido a Moncada y Alaquàs. Este domingo 7 de septiembre la banda pone rumbo a Guadalajara, donde actuará en Alovera, a las 23:59 en la calle San Sebastián.
Tras esta actuación, Panorama pondrá rumbo a Asturias para ofrecer un concierto en Cangas de Onís este lunes. El grupo va a realizar un total de 25 actuaciones durante este mes. Pese a que hace un par de días anunció que se cancelaba su concierto del 16 de septiembre en Ciempozuelo, ya ha cerrado otro show para esa misma fecha. Esta vez en Pereruela (Zamora).
Otras actuaciones de la Orquesta Panorama
08/09 – Cangas de Onís (Asturias)
09/09 – Ponferrada (León)
10/09 – Molledo (Cantabria)
11/09 – Móstoles (Madrid)
12/09 – Valencia de Don Juan (León)
13/09 – Restande (A Coruña)
14/09 – Candás (Asturias)
15/09 – O Carballiño (Ourense)
16/09 – Pararuela (Zamora)
17/09 – Fuenlabrada (Madrid)
18/09 – Moralzarzal (Madrid)
19/09 – Majadahonda (Madrid)
20/09 – San Agustín de Guadalix (Madrid)
21/09 – A Pobra do Caramiñal (A Coruña)
23/09 – Lalín (Pontevedra)
26/09 – San Salvador de Tebra (Pontevedra)
27/09 – Villacondide (Asturias)
28/09 – Santa Minia-Brión (A Coruña)
29/09 – O Porriño (Pontevedra)
