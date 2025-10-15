Así es la letra de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy el deseo que aún pides, tengas los años que tengas» «La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras», asegura el grupo en un vídeo en sus redes sociales

María Gardó Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:09 | Actualizado 16:15h. Comenta Compartir

La Oreja de Van Gogh ha anunciado su regreso a los escenarios con la que fuera su primera cantante, Amaia Montero. Lo ha hecho a lo grande, con un comunicado y un vídeo en sus redes sociales en el que aparecen ensayando. Lo hacen todos juntos menos Pablo Benegas, que aunque sigue pertenecienco al grupo en esta ocasión no subirá a los escenarios para pasar una temporada más cerca de su familia: «Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor», dicen en el reel.

La banda explica en su vídeo que volver juntos al local de ensayo y «sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?».

«La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras», explican y además hacen un importante anuncio: «Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores».

Asimismo siguen contando: «Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable. De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino, concluyen. De estas palabras se intuye que habrán nuevas canciones.

En el vídeo se escucha la que ya es la nueva canción de La Oreja de Van Gogh cantada por Amaia Montero:

«Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido

Tu primera boca y nada, tu sonrisa sin motivo

Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer

No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever

Soy impulso, soy reflejo, soy instinto, valentía

Lo que haces sin querer y lo que en realidad querías

Soy el deseo que aún pides, tengas los años que tengas

El instante de silencio antes de soplar las velas

Soy tus sueños y proyectos peleando contra el miedo

Y aunque mi escudo es de cartón, mi corazón es puro acero

Soy la voz de tu ilusión, de 'se puede aquí y ahora'

Tu reflejo en el espejo cuando dices: 'A por todas'

No hay mares sin sus ríos y no hay ríos sin sus gotas

Y que pase lo que pase, yo sujetaré tu antorcha

Porque yo soy lo que sueñas, soy tu fuerza creadora

Yo soy sacudirse el polvo y gritar con el viento en contra

Que mañana espero aquí, a la misma hora«