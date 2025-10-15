Comunicado completo de La Oreja de Van Gogh sobre el regreso de Amaia Montero El grupo ha confirmado lo que era un secreto a voces desde hace un año

A. Pedroche Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:56 | Actualizado 15:09h. Comenta Compartir

Se ha hecho realidad. Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh. Un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, vocalista de la banda durante casi 15 años, la guipuzcoana volverá a ser la cantante y la formación original regresará casi al completo. Pablo Benegas se tomará un tiempo antes de regresar a los escenarios. Lo ha confirmado la propia banda mediante un comunicado que se ha viralizado en cuestión:

«Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino«.

Aquí el breve y esperado comunicado de La Oreja de Van Gogh en el que anuncia la vuelta de Amaia Montero: "Comenzamos otra nueva etapa"



⬇️ pic.twitter.com/6LY2FZEk7S — Iker Ibañez Lizarazu (@ikeribnz) October 15, 2025

En los próximos días darán a conocer más información a los fans. Parece que durante este tiempo han compuesto nuevas canciones (tal y como insinúan en su último post en redes sociales) y están preparando una nueva gira para 2026.