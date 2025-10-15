Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»
Amaia Montero junto al resto de integrantes de la banda. Bernardo Corral

Comunicado completo de La Oreja de Van Gogh sobre el regreso de Amaia Montero

El grupo ha confirmado lo que era un secreto a voces desde hace un año

A. Pedroche

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:56

Se ha hecho realidad. Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh. Un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, vocalista de la banda durante casi 15 años, la guipuzcoana volverá a ser la cantante y la formación original regresará casi al completo. Pablo Benegas se tomará un tiempo antes de regresar a los escenarios. Lo ha confirmado la propia banda mediante un comunicado que se ha viralizado en cuestión:

«Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino«.

En los próximos días darán a conocer más información a los fans. Parece que durante este tiempo han compuesto nuevas canciones (tal y como insinúan en su último post en redes sociales) y están preparando una nueva gira para 2026.

