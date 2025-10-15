¿Por qué Pablo Benegas no actuará con 'La Oreja...' pero tampoco se va del grupo? El grupo donostiarra anuncia su regreso con Amaia Montero como vocalista

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:16 | Actualizado 15:29h.

La Oreja de Van Gogh vuelve. Es oficial. Y lo hace con Amaia Montero como vocalista, casi 18 años después de que la cantante vasca abandonara el grupo, y con una ausencia significativa. Pablo Benegas, uno de los fundadores, no ha firmado el comunicado del anuncio y la banda ha intentado cuál será su situación en esta nueva etapa.

«Pablo, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor», explican.

Pablo Benegas era el artista que escribía las canciones y luego las interpretaba con la guitarra. Nacido el 21 de junio de 1976 en San Sebastián, es hijo de Maite Urbaien y del expresidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), Txiki Benegas.

Pablo creció bajo la amenaza de ETA. «Toda mi vida ser un Benegas había implicado una amenaza, miedo, tensión; sobre todo en la adolescencia. El grupo me rescató de ahí y me proporcionó emociones intensas y positivas», apuntó en una entrevista en la revista 'XL Semanal'.

Benegas no solo es músico y compositor, sino que también ha dirigido el cortometraje 'La Promesa' y escribió 'Memoria', un texto en el que desvelaba asuntos de su infancia y de su vida en una familia amenazada por el terrorismo.

Rumores de enemistad

Cuando Montero abandonó La Oreja de Van Gogh en 2007 se dispararon los rumores de que el motivo era una mala relación con Benegas, pero él siempre lo negó y justificó la salida de la cantante: «Ella necesitaba un cambio tras diez años muy intensos; quería probar otro camino, pero no hubo ningún desencuentro grave».

Ahora la banda ultima una nueva gira para 2026. «El horizonte está repleto de noches mágicas», han escrito. «Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», ha señalado la banda.

La vuelta de la cantante de Irún a La Oreja de Van Gogh se produce un año después de que Leire Martínez dejara el grupo del que fue vocalista durante 17 años y pone fin a meses de especulaciones.