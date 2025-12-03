Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Melendi, en una actuación de junio, días antes de su concierto en Valencia. LUIS PALOMEQUE

Melendi dona 350.000 euros para reconstruir nueve escuelas infantiles arrasadas por la dana

El artista ha entregado la recaudación de su concierto de junio en Valencia: «Emociona porque son los hombres y mujeres del futuro y nadie apostó por ellos»

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:16

«Yo quiero ser guerrero, como lo sois vosotros». Así empieza al estribillo de 'Cenizas en la eternidad', uno de los temas que más corea ... el público en cada concierto de Melendi. Por ejemplo, el del pasado 28 de junio en el estadio del Levante. «Nos llamó y nos dijo que él no podía venir a Valencia a actuar sin hacer algo», recuerda Ángel Luis Sierra, de Territorio Musical, la promotora de aquel evento. El artista ya estaba sensibilizado. En sus entrañas estaba gestándose otro tema que entona así: «Otra vez el pueblo salvando al pueblo…». La dana le había removido y quiso ayudar, poner su granito de arena para ayudar a parte de los miles de damnificados por la tragedia de octubre de 2024.

