Melendi dona 350.000 euros para reconstruir nueve escuelas infantiles arrasadas por la dana

«Yo quiero ser guerrero, como lo sois vosotros». Así empieza al estribillo de 'Cenizas en la eternidad', uno de los temas que más corea ... el público en cada concierto de Melendi. Por ejemplo, el del pasado 28 de junio en el estadio del Levante. «Nos llamó y nos dijo que él no podía venir a Valencia a actuar sin hacer algo», recuerda Ángel Luis Sierra, de Territorio Musical, la promotora de aquel evento. El artista ya estaba sensibilizado. En sus entrañas estaba gestándose otro tema que entona así: «Otra vez el pueblo salvando al pueblo…». La dana le había removido y quiso ayudar, poner su granito de arena para ayudar a parte de los miles de damnificados por la tragedia de octubre de 2024.

Y Melendi puso el foco en los más pequeños, en la sociedad del mañana que en ese momento, en su presente, estaba sufriendo. «Cuando me llamaron me emocioné, porque ellos son el hombre y la mujer del futuro, y nadie apostó por ellos», afirma Zaida Mínguez, de la Escola Infantil Menuts. El artista ha destinado 350.000 euros recaudados de aquel concierto en el Ciutat de València para la reconstrucción de este y otros ocho centros, y para ayudar a tres grupos. Estas bandas musicales también resultaron afectadas por la dana y actuaron como teloneros en su recital del 28 de junio.

«Nosotros trabajamos en la zona y teníamos la posibilidad de canalizar estas ayudas entre las escuelas de 0 a 3 años», señala Julio Huerta, de la Fundación Horta Sud. Los centros de infantil que recibieron las ayudas, en principio 330.000 euros fueron Angelets, L'Escoleta de Maru, El Parotet, Mamá Pato, Menuts, Mi primer cole, Escoleta Bubo, Xipixop y Samaruc. Además, Melendi ayudó a esas tres formaciones -Alejandro y María Laura, Novembre Elèctric y Niuss-, para comprar instrumentos que se les habían quedado llenos de barro.

«Yo recuerdo que no dejaba de llorar, porque aquello fue un 28 de junio, nos reunieron para repartir los cheques, y nosotras abríamos el 1 de julio», recuerdan María y Charo Castells, de Mamá Pato: «Nosotras creíamos que no íbamos a volver a abrir jamás. Luego vinieron 56 militares y estuvieron cinco días recogiendo barro… y que venga Melendi, que es alguien a quien admiras como artista y te diga que te va a ayudar, pues emociona».

Durante el reportaje han leído que «en principio» las escuelas recibieron 330.000 euros. "Como última sorpresa, ha vuelto a hacer una donación de 20.000 euros, que es lo que queda de restos de las entradas, a repartir entre todas vosotras", anuncia Noelia Jordán, de Territorio Musical. El artista ha documentado la acción en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Da las gracias a las 18.000 personas que pagaron por aquel concierto como parte de esa donación. De esa segunda oportunidad a nueve proyectos educativos que han renacido para seguir cuidando de los más pequeños. «Ha conseguido lo que deberíamos haber hecho nosotros, que es que el sector esté más unido», reflexiona Zaira Mínguez. Y uno de los proyectos en ensayar 'Cenizas en la eternidad' para, cuando salga, cueste lo que cueste, cantarle a su benefactor aquello de: «Yo quiero ser guerrero, como lo sois vosotros».