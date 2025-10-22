El misterio de la cueva de Lascaux llega a Valencia

El principal misterio de la cueva de Lascaux, ubicada en la Dordoña (Francia), es el significado de sus pinturas rupestres, que incluyen la famosa escena ... del «hombre pájaro». Aunque se considera un testimonio del pensamiento espiritual y artístico de la humanidad prehistórica, el propósito exacto de estos murales, que datan de hace más de 17.000 años, sigue siendo un enigma.

El Museu de Prehistòria de València acogerá una propuesta internacional sobre la cueva de Lascaux, una de las cavidades paleolíticas más emblemáticas de la Prehistoria. Se trata de una exposición inmersiva sobre el arte rupestre de esta cueva, ubicada en la Dordoña, Francia, para conocer de primera mano las obras maestras del arte paleolítico de Lascaux. Está exposición está ahora en la calle Beneficencia de Valencia. Se trata de una experiencia novedosa de realidad virtual que permitirá sumergirte en una de las cuevas paleolíticas más importantes del mundo.

Desde 2013, 'Lascaux. l'Exposition Internationale' ha visitado 13 países y 18 ciudades como Chicago, Montreal, Tokio, Shanghái, Johannesburgo, Múnich, Nápoles, Bristol y Mónaco y, tal como apunta Teruel, «llegará por primera vez a España este mes de octubre, donde permanecerá en el Museu de Prehistòria de València hasta marzo de 2026, un museo de referencia que además, próximamente cumplirá su centenario», según el diputado de Cultura, Paco Teruel. «La llegada de Lascaux a Valencia supone situar al Museu de Prehistòria en el mapa internacional de la gran divulgación científica y cultural. No hablamos solo de una exposición inmersiva, sino de un acontecimiento que conecta a nuestra provincia con uno de los grandes símbolos universales del arte rupestre», ha apuntado.

Teruel ha añadido que «desde la Diputació de València trabajamos para que nuestro Museu de Prehistòria siga siendo un referente, y esta muestra, que se estrena por primera vez en España aquí, demuestra la capacidad de la institución provincial para acercar al público valenciano experiencias culturales de primer nivel mundial. Esta muestra consolida a nuestra institución como motor de cultura y conocimiento en nuestra tierra. Un acuerdo entre la Diputació de València y el Conseil Départamental de la Dordogne, organismo al que pertenece la muestra, formaliza que la exposición se estrene por primera vez en España.

El presidente del Conseil Départamental de la Dordogne, Germinal Peiro, considera que es «un verdadero honor venir a Valencia a presentar una exposición que ha viajado alrededor del mundo: América del Norte, Europa, Asia, Sudáfrica...". Peiro ha puesto en valor la calidad y belleza de los dibujos y grabados de Lascaux, que presenta "pinturas de 20.000 años, uno de los conjuntos más bellos e importantes de la historia de la Prehistoria y del arte parietal en Europa», señala.

El diputado de Cultura, Paco Teruel; el presidente del Conseil Départamental de la Dordogne, Germinal Peiro; el director general de la Société Puplique Locale Lascaux l'Exposition Internationale, André Barbé; y la directora del Museu de Prehistòria, Maria Jesús de Pedro, han mantenido esta miércoles un encuentro en la sede de la Diputació de València, en el que se ha formalizado el acuerdo. Los representantes institucionales han mostrado su satisfacción porque Valencia sea la primera ciudad española donde se presente esta exposición internacional, única en su género, tanto desde el punto de vista científico como estético de una cueva declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.