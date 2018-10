¿Por qué Màxim Huerta se ha cambiado el nombre? «En mi familia me dicen que cuando oyen Màxim nunca piensan que soy yo», desvela el exministro valenciano REDACCIÓN Lunes, 29 octubre 2018, 15:12

Hace 47 años, cuando nació en Utiel, sus padres decidieron ponerle de nombre Máximo, pero cuando empezó a presentar informativos en Canal 9, en 1997, «dijeron que 'por hacer país', era mejor quitar la 'o' y dejar el nombre valencianizado» y así el periodista, escritor y exministro pasó a llamarse Màxim Huerta.

Ahora, tras la muerte de su padre, ha querido volver a su nombre original: «He recuperado la 'o' en las firmas y en muchos documentos, aunque en el DNI siempre me mantuve como Máximo». En una entrevista con XL Semanal, el que fuera el ministro más breve de la democracia asegura que la recuperación de su nombre está motivada «por respeto a mi padre y a mi familia» y no por temas políticos. «En mi familia me dicen que cuando oyen Màxim nunca piensan que soy yo», desvela.

Sin embargo, su nuevo libro, 'Paris sera Toujours Paris', está firmado como Màxim. «Porque así es como me conoce la gente desde hace muchísimos años, pero ya estoy utilizando Máximo en casi todas partes», explica el escritor y excolaborador de Ana Rosa Quintana.