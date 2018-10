El sorprendente pasado de Christian Gálvez

Christian Gálvez no para de sorprender a sus seguidores. La pasada semana, el famoso presentador de 'Pasapalabra' recordaba dónde y cuándo debutó en el mundo de la televisión: «Con 15 años salí por primera vez en televisión con un papel en 'Médico de familia'. Iba para actor y he terminado presentando programas, pero es que era malísimo. Esto no lo cambio por nada», confesaba. Christian interpretó en la serie a un joven que se propasaba con su novia y acababa denunciado por violación.

Un jovencísimo Christian Gálvez, como actor en 'Médico de familia'

'Médico de familia' no fue la única incursión de Christian en el mundo de las series. Como actor ha intervenido también en 'La casa de los líos', 'Al salir de clase', 'Hospital Central' o 'Yo soy Bea', así como en las obras teatrales 'Jesucristo Superstar s. XXI', 'El Tintero' y 'La otra cara de la Luna' y en varios cortometrajes.

Los años han pasado y el presentador de 'Pasapalabra' se ha labrado una sólida carrera en la pequeña pantalla. Lleva más de diez años como conductor del exitoso concurso de Telecinco. Christian Gálvez (Móstoles, 1980) se ha convertido en un rostro popular en televisión tras formar también parte del equipo de reporteros de 'Caiga quien caiga'. De forma paralela ha presentado el reality 'Operación Tony Manero' (2008); el concurso de descubrimiento de nuevos talentos 'Tú sí que vales'; 'Vaya Fauna' (2015) y los debates de los realities 'Supervivientes' (2009-2011), 'El Reencuentro' (2011) y 'Acorralados' (2011).

Trajeado en 'Yo soy Bea'. / Telecinco

Además es autor de los libros 'Sin-vergüenzas por el mundo', 'Que la historia te acompañe', 'Tienes Talento', 'Matar a Leonardo da Vinci', 'Rezar por Miguel Ángel' y 'Leonardo da Vinci cara a cara', donde recopila sus años de investigación dedicados a la vida del polímata italiano y que le ha valido el reconocimiento de Especialista de Leonardo da Vinci a Nivel Mundial.