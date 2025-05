El libro que recomienda Elsa Pataky es una premiada novela de Carme Chaparro: «Este tipo de thriller y misterio me encanta» La actriz ha confesado en una reciente entrevista que le han gustado «desde pequeñita» los libros de Agatha Christie y Hitchcock

Elsa Pataky es una de las actrices más conocidas dentro y fuera de nuestras fronteras. Saltó a la fama en nuestro país gracias a la exitosa serie 'Al salir de clase', que le abrió la puerta al mundo de la interpretación y tras la cual le llovieron muchos más contratos para protagonizar proyectos tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

Casada con el también actor Chris Hemsworth, Elsa vive junto a su familia lejos del bullicio y los flashes. Se ha instalado en las montañas australianas de Broken Head, una zona cercana a la famosa Byron Bay, conocida por su espíritu surfero y su naturaleza. Allí, a casi 800 kilómetros al norte de Sídney, la actriz combina su faceta de madre con su profesión que abarca más allá de la interpretación. También es productora e imagen de varias marcas, además de embajadora del bienestar.

En ocasiones, Pataky visita España, su país de origen (nació en Madrid, el 18 de julio del 1976) y son muchas las publicaciones que aprovechan su estancia aquí para concertar entrevistas. Como la realizada hace poco por Glamour Spain, en la que la actriz desvela, entre otras cuestiones, cuál es su libro favorito.

«Me chifla el misterio. Desde pequeñita siempre me han gustado los libros de Agatha Christie de Hitchcock«, arranca diciendo a cámara para después desvelar que uno de sus libros favoritos es 'No soy un monstruo', de Carme Chaparro. »Este tipo de thriller y misterio me encanta«, ha explicado.

De qué trata 'No soy un monstruo'

Si hay algo peor que una pesadilla es que esa pesadilla se repita. Y entre nuestros peores sueños, los de todos, pocos producen más angustia que un niño desaparezca sin dejar rastro.

Eso es precisamente lo que ocurre al principio de esta novela: en un centro comercial, en medio del bullicio de una tarde de compras, un depredador acecha, eligiendo la presa que está a punto de arrebatar. Esas pocas líneas, esos minutos de espera, serán los últimos instantes de paz para los protagonistas de una historia a la que los calificativos comunes, «trepidante», «imposible de soltar», «sorprendente», le quedan cortos, muy cortos.