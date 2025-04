El libro que recomienda Álex de la Iglesia: «Un prodigio de sencillez y complicidad»

Marta Palacios Valencia Jueves, 1 de mayo 2025, 00:31 Comenta Compartir

Álex de la Iglesia es uno de los cineastas españoles más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Con más de 30 años de trayectoria, el director acumula en su filmografía títulos tan taquilleros como 'El día de la bestia' (1995), 'Crimen Ferpecto' (2004), 'Balada triste de trompeta' (2010), o 'El bar' (2017), entre otros. Y, además, múltiples premios y reconocimientos que avalan su carrera.

Pero además, Álex de la Iglesia también siente pasión por la lectura, o al menos eso es lo que se puede comprobar a través de sus redes sociales, donde comparte con todos sus seguidoreslos libros que más le han gustado.

En una de sus últimas publicaciones, el cineasta ha compartido una novela que ha descrito como «un prodigio de sencillez y complejidad, si me aceptáis la contradicción». Además, de su autor dice que es «siempre enorme en su humildad, desproporcionado talento, minúsculo en su orgullo». Además, dice que es un «extraordinario escritor», además de «espléndido». El libro en cuestión, del que Álex de la Iglesia habla, es 'TIM' y su autor Ray Loriga.

De qué va 'TIM', de Ray Loriga

'TIM', de Ray Loriga, que obtuvo el Premio Alfaguara de Novela, cuenta una historia al borde del abismo sobre los límites de lo humano. El narrador de esta historia despierta en una cama que no reconoce en una habitación que no siente propia. Está amaneciendo y no sabe dónde está, ni qué le impide levantarse, le cuesta abrir los ojos e identificar los ruidos y las voces que llegan desde el exterior. En su duermevela, trata de engarzar un recuerdo con otro hasta componer un mosaico en el que solo una constante parece anclarlo a la realidad: la relación que le une a Elisa y Tim.

Con una prosa certera y afilada, 'TIM' narra la vulnerabilidad de un ser al límite de su conciencia en combate consigo mismo y el mundo que le rodea. Como si de una metáfora de nuestro presente se tratara, el relato se construye y deconstruye una y otra vez hasta colocar al lector ante el abismo de lo verdadero y del concepto último de identidad.