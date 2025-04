El libro que recomienda Mercedes Milá es «sencillamente una joya»

Movistar Plus+

Mercedes Milá en su programa 'Milá vs. Milá', que emitió Movistar Plus+.

M. Palacios Sábado, 12 de abril 2025, 01:29 Comenta Compartir

Mercedes Milá es una de las periodistas y presentadoras más reputadas de nuestro país. Cuenta a sus espaldas con una dilatada carrera profesional llena de éxitos en la que destacan desde su famoso programa de entrevistas 'Buenas noches', emitido en TVE de 1982 a 1984, a su archiconocido trabajo como presentadora del popular reality 'Gran Hermano' o su programa de periodismo de investigación 'Diario de'.

Pero además, si algo caracteriza a Mercedes Milá es que es una ávida lectora. Y así se puede comprobar a través de sus redes sociales, donde suele interactuar con todos sus seguidores recomendándoles algunos de los títulos que le han marcado huella de alguna manera.

Uno de estos títulos que la periodista no ha dudado en alabar en su cuenta de Instagram pertenece a la autora Maggie O'Farrell y está publicado por la editorial Salamandra. Su título: 'La extraña desaparición de Esme Lennox'.

Según ha escrito Mercedes Milá junto a una imagen de la portada del libro, la novela «es excelente, sencillamente una joya». Aunque también ha advertido que ya había intentado leerla en otra ocasión pero que «no pude con ella, me aburría y la dejé. 'Es excelente literatura, se nota, pero no logro meterme, a lo mejor otro día...' Eso fue lo que escribí a lápiz en su primera página como suelo hacer siempre para no olvidarme cuando pasa el tiempo».

Aún así, Mila ha decidido darle una segunda oportunidad y «es tan extraordinaria que no dejo de preguntarme cómo pude abandonarla. Esta vez la he leído despacio, gozando de cada línea, de cada palabra que habla de millones de mujeres que fueron consideradas locas, encerradas y humilladas y a las que robaron sus vidas siguiendo prejuicios y miedos», ha añadido.

De qué va el libro

Ante el inminente cierre del viejo hospital psiquiátrico de Cauldstone, en Edimburgo, las autoridades comunican a Iris que debe hacerse cargo de su tía abuela Esme Lennox, quien será puesta en libertad tras sesenta y un años de internamiento. El desconcierto inicial de la joven, que desconocía la existencia de la anciana, se verá pronto superado por una genuina curiosidad. ¿Que motivo llevó a la reclusión de Esme cuando tenía solo dieciseis años? ¿Por que se ocultó su historia al resto de la familia durante decadas?

Entre los recuerdos de Esme y los escasos momentos de lucidez de su abuela Kitty, Iris reconstruye la vida de las dos hermanas: la infancia en la India y la primera juventud en Escocia, el rechazo de la joven Esme a las rígidas reglas de la alta burguesía escocesa y, repentinamente, la terrible exclusión. Así, bajo el cúmulo de revelaciones late un misterio cuyo suspense va creciendo a lo largo del relato hasta alcanzar un desenlace tan original como impactante.