El libro que recomienda Aitana Sánchez-Gijón: «Me lo devoré en 15 días»

M. Palacios Miércoles, 26 de marzo 2025, 00:54 Comenta Compartir

Aitana Sánchez-Gijón es una de la actrices más reconocidas y valoradas de nuestro país. No en vano, a la intérprete de origen italiano se le ha concedido en este 2025 el premio Goya de Honor y también ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Tras debutar en televisión con sólo 18 años en la serie 'Segunda enseñanza', de Pedro Masó, Aitana Sánchez-Gijón ha consolidado una gran carrera a nivel nacional e internacional con míticas y recordadas interpretaciones en películas como 'Boca a boca', de Manuel Gómez Pereira; 'El pájaro de la felicidad', de Pilar Miró; o 'Celos', de Vicente Aranda, entre otros. Años después fueron sumándose títulos a la lista como 'Un paseo por las nubes', de Alfonso Arau; 'La camarera del Titanic', de Bigas Luna; o 'Volaverunt', papel que le valió el Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de San Sebastián.

Pero más allá de ser conocida como una gran actriz, Sánchez-Gijón también es una apasionada lectora, tal y como confesó en una entrevista a la revista ELLE España. En ella confesó que la lectura «es como el agua o como el aire. Es algo que necesito para vivir. Creo que cuando tienes un libro contigo no estás solo, los libros son esa ventana abierta al mundo y a ti mismo».

Además, desveló uno de sus libros favoritos que, según ella misma, «tiene más de 1.000 páginas y me lo devoré un verano en 15 días». Sánchez-Gijón añadió que «es un libro muy doloroso, que narra la historia de un grupo de amigos a lo largo de toda su vida. No sé si sería capaz de recomendárselo a cualquiera, porque es un libro que a mí me provocó pesadillas». Se trata de 'Tan poca vida', un bestseller mundial de Hanya Yanagihara, editado en España por Lumen.

Argumento de 'Tan poca vida'

Ampliar LP

Autora: Escrito por Hanya Yanagihara y se publicó originariamente en 2015.

Sinopsis: Cuatro compañeros de universidad se trasladan a Nueva York, donde solo cuentan con su amistad y su ambición para abrirse camino. Willem es guapo, amable y quiere ser actor; JB es un pintor ingenioso y a veces cruel, dispuesto a destacar en el difícil mundo del arte; Malcolm es un arquitecto soñador, y Jude es el joven retraído, brillante y enigmático que pronto se convertirá en el epicentro del grupo. A lo largo de varias décadas, sus relaciones se harán más íntimas y profundas, al tiempo que se teñirán de adicción, éxito y orgullo. Sin embargo, su mayor desafío será el propio Jude, herido para siempre por una traumática infancia.

Considerado mejor novela del año por la prensa internacional, finalista del Booker Prize y del National Book Award, y uno de los mayores fenómenos literarios de la última década.