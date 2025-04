El libro que recomienda Luz Casal es una novela histórica finalista del Premio Planeta

Marta Palacios Valencia Jueves, 24 de abril 2025, 01:15 Comenta Compartir

Luz Casal es una de las cantantes españolas con mayor éxito internacional y, además, dueña de una sólida carrera sobre los escenarios. No en vano, la artista coruñesa ostenta multitud de premios que destacan su condición de pionera del rock en español, así como la fortaleza y libertad sobre las que ha construido su trayectoria.

'Te dejé marchar', 'No me importa nada' o 'Piensa en mí' son sólo algunas de las canciones de la cantante que ya han quedado marcadas en la historia musical de nuestro país. De hecho, no hay nadie que no sepa, al menos, una parte de sus letras.

Pero como buena amante de la cultura, además de ser una apasionada de la música Luz Casal es amante de los libros. O al menos así se puede ver en sus redes sociales, donde comparte algunas de sus lecturas con sus seguidores. La última recomendación es una novela histórica, finalista del Premio Planeta en 2021. Se trata de 'Últimos días en Berlín', de Paloma Sánchez-Garnica.

De qué trata 'Últimos días en Berlín'

'Últimos días en Berlín', de Paloma Sánchez-Garnica, se centra en la historia de Yuri Santacruz. Cuando asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país.

Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Ese día, además, conocerá a su gran amor, Claudia. Su vida dará un giro inesperado, y la que hasta entonces había sido su máxima prioridad, buscar a su madre y a su hermano, será sustituida por otra más urgente en esos tiempos convulsos: seguir con vida.