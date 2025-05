El libro que recomienda Fernando Tejero: «ni el mejor terapeuta te hace tanto bien»

Marta Palacios Valencia Jueves, 8 de mayo 2025, 00:27 Comenta Compartir

Fernando Tejero es uno de los actores más exitosos de la televisión. Su popularidad nació con 'Aquí no hay quién viva', pero ha sido la serie 'La que se avecina' la que lo ha catapultado a la fama. Pero el intérprete cordobés no sólo triunfa en la pequeña pantalla, ya que su popularidad también se traspasa al cine y al teatro.

Como buen amante de la cultura, Tejero suele perderse en la lectura cuando tiene tiempo libre. Así lo muestra a través de sus redes sociales, donde comparte con todos sus seguidores cuáles son los libros que más le han gustado. El último de ellos pertenece a Alana S. Portero y lleva por título 'La mala costumbre'.

«Ojalá supiera escribir un poco, un mínimo, como lo hace Alana S.Portero, para expresar en este espacio lo que ha significado para mí leer esta joya que ha tenido la inmensa generosidad de regalar al mundo», ha comenzado diciendo el actor sobre 'La mala costumbre'.

«Lo que plasma esta mujer en este hermoso libro es de una valentía y de una generosidad fastuosas. Su narración es desgarradora, a la vez que necesaria, y de una belleza como la que posee normalmente la buena poesia», continua.

«Alana te hace ser mejor persona, su libro es cruel y sanador como el mejor de los bálsamos. Hermoso como no me cabe duda que será ella. Duele leerlo, a veces mucho, al igual que duele abrirte en canal y sanar heridas para ser tú y no el que el de enfrente quiere que seas». «Eso sí, yo lo terminé y me dije 'ni el mejor terapeuta te hace tanto bien', al menos a mí», ha querido contar a todos sus seguidores.

De que va 'La mala costumbre'.

Narrada desde una singular y desgarradora voz en primera persona, 'La mala costumbre' recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive, desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, arrasado por la heroína en los años ochenta, hasta las noches clandestinas en el centro de Madrid de los noventa. Como en una versión bastarda del viaje del héroe, yonquis, divas pop y ángeles caídos la acompañan en un viaje vital en el que, al final, serán otras mujeres quienes le ayuden a superar la violencia que encuentra a cada paso.

'La mala costumbre' es una novela cruda y feroz, pero también poética y conmovedora, en la que los extremos se tocan para mostrarnos por qué el resentimiento y la rabia contra el sistema son completamente válidos para sobrevivir en una sociedad que no acepta a los que son diferentes.