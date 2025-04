Elsa Pataky desvela el secreto de su matrimonio

Joaquina Dueñas Domingo, 13 de abril 2025, 13:14 Comenta Compartir

Elsa Pataky y Chris Hemsworth se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama cinematográfico internacional. Ambos actores han logrado proyectar una imagen de unión y familia idílica que hace las delicias de sus seguidores en redes sociales. Juntos desde el año 2010, Elsa Pataky tiene claro que su historia de amor no es cosa de magia sino de trabajo en la pareja. En este sentido, la actriz, que ha visitado España para asistir a la fiesta de la firma de zapatos 'Gioseppo' no ha dudado en confesar que en estos años juntos han pasado por «momentos buenos y malos». Además, ha revelado cuál es el secreto de su matrimonio: «El vivir día a día, el crecer juntos, el dedicarte momentos el uno al otro, el no olvidarse el uno del otro».

«De las crisis se aprende muchísimo. Y, además, cuando llevas tantos años juntos yo creo que cambias en muchas cosas y te adaptas el uno al otro. Es importante trabajar en el matrimonio para seguir adelante», ha reflexionado.

Elsa también ha hablado de su vida en Australia, donde residen en el campo, disfrutando de la vida en la naturaleza junto a sus hijos, alejados del bullicio de la ciudad y de los focos de Hollywood. Un entorno que les sería imposible reproducir en España, por lo que no tienen previsto mudarse. «El estilo de vida que tenemos allí es complicado tenerlo aquí, nos hemos acostumbrado a vivir al aire libre», ha explicado.