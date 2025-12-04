Silvia Abril, la sorpresa mejor guardada del reparto de una película valenciana recién rodada

El valenciano Óscar Bernácer acaba de terminar la fase de rodaje de su nueva película, 'María Martínez Ruiz no puede volver', una cinta que ... recrea y plantea un análisis sobre los programas de testimonios en televisión, al estilo 'El diario de Patricia' de finales de los 90 y principio del nuevo siglo. El trabajo se ha realizado durante todo el mes de noviembre, desde los últimos días de octubre, por diferentes localizaciones de Valencia y su área metropolitana, entre ellas, la sede de À Punt en Burjassot.

La película está protagonizada por la joven castellonense Carmen Arrufat, nominada al Goya como actriz revelación en 2020, y Àlex Monner. «Les acompañan Sergio Caballero, Marta Belenguer, Dani Bayona y Carlos Blanco, entre otros», se informaba cuando se anunció el inicio del rodaje. Ese «entre otros» que pudo pasar desapercibido escondía en el elenco a una intérprete ilustre: Silvia Abril.

Ahora, una vez la película ha entrado ya en fase de postproducción, ha sido la propia actriz la que ha anunciado su participación en 'María Martínez Ruiz no puede volver'. Y aunque no es la protagonista, su rol no es para nada secundario: será esa mujer, María Martínez Ruiz, que tiene vetada su presencia en el programa imaginario 'Verònica t'escolta' por razones que se irán desgranando a lo largo del largometraje. «Por fin puedo presentaros a María, un personaje que he estado rodando en Valencia y del que he disfrutado como una niña pequeña», ha escrito la pareja de Andreu Buenafuente, con quien suele compartir también trabajos audiovisuales.

Silvia Abril subraya que 'María Martínez Ruiz no puede volver es «una película que estoy deseando ya que podáis ver». Del mismo modo, muestra su gratitid a todo el equipo en una publicación en la que destaca a Óscar (Bernácer), Gracia (Solera, la guionista), Carmen (Arrufat), Álex (Monner), Sergio (Caballero), Marta (Belenguer)... La intérprete incluye algunas fotografías en las que se puede ver por primera vez el plató donde se desarrolla gran parte de la acción de una producción en valenciano y castellano que aún tardará varios meses en ver la luz.