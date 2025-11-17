'María Martínez Ruiz', la película sobre la televisión de los años 90 que se rueda en Valencia

«Valencia, año 2001. Fani entra como becaria en un programa de testimonios. Dispuesta a lo que sea con tal de no perder su trabajo, ... se atreve a llevar a la única mujer que tiene prohibido volver: María Martínez Ruiz». Este es el punto de partida del nuevo largometraje de ficción de Óscar Bernàcer ('En L'Eixam') y escrito por Gracia Solera que ya ha empezado a rodarse en diferentes localizaciones de la capital del Turia. 'María Martínez Ruiz no puede volver' introduce al espectador en el mundo de la televisión y su backstage -la parte de atrás de sus escenarios, la trastienda, lo que el público no ve- de finales de los 90 y principio de este siglo.

«La película parece una distopía, pero no lo es. En plena era del #metoo a las nuevas generaciones les cuesta creer que aquellos entornos tan tóxicos existieran», ha declarado Benácer, que también ha subrayado que uno de los principales retos de la película consiste en: «¿Cómo plasmar con ojos de 2025 un universo de finales de los 90/principios de los 2000, machista, clasista y lleno de trepas? ¿Hay alguien en esta película que merezca ser salvado?».

Protagonizada por la nominada al Goya Carmen Arrufat y Àlex Monner, en el elenco de actores les acompañan entre otros Sergio Caballero, Marta Belenguer, Dani Bayona y Carlos Blanco. Se trata de una comedia dramática producida por Nakamura Films y Cuéntaselo a Verónica. El estreno en cines de 'María Martínez Ruiz no puede volver' llegará de la mano de Syldavia Cinema, y cuenta con el apoyo del ICAA, IVC, RTVE, Movistar Plus+, À Punt, ICO y CREA SGR.

«Ocurrió así, tal cual. Hace años entré en mi primera redacción de televisión y me encontré con un cartel que decía 'María Martínez Ruiz no puede volver'. Me pasé una semana preguntándome qué habría hecho esa mujer para que se le vetara la entrada en un programa donde todos andábamos como locos por engatusar a alguien para que viniera», asegura Gracia Solera, para abundar en que la historia que se relata en la película está basada en hechos reales.