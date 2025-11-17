Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento del rodaje de 'María Martínez Ruiz no puede volver'. ANTONIO CALATAYUD

'María Martínez Ruiz', la película sobre la televisión de los años 90 que se rueda en Valencia

El nuevo largometraje de Óscar Bernácer está protagonizado por Carmen Arrufat, nominada al Goya

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:52

«Valencia, año 2001. Fani entra como becaria en un programa de testimonios. Dispuesta a lo que sea con tal de no perder su trabajo, ... se atreve a llevar a la única mujer que tiene prohibido volver: María Martínez Ruiz». Este es el punto de partida del nuevo largometraje de ficción de Óscar Bernàcer ('En L'Eixam') y escrito por Gracia Solera que ya ha empezado a rodarse en diferentes localizaciones de la capital del Turia. 'María Martínez Ruiz no puede volver' introduce al espectador en el mundo de la televisión y su backstage -la parte de atrás de sus escenarios, la trastienda, lo que el público no ve- de finales de los 90 y principio de este siglo.

