Paco León, en shock tras el fallecimiento de su amiga Verónica Echegui: «No nos lo creemos» El actor y cineasta ha acudido al tanatorio para despedir a la actriz

Mario Lahoz Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 16:49

La capilla ardiente por Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, ha abierto este lunes en el Tanatorio de La Paz (Alcobendas), dónde se están acercando compañeros del mundo del cine y la televisión, consternados por la inesperada noticia de la muerte de la actriz.

«Es que no nos lo creemos», es la única frase que ha podido compartir el actor y cineasta Paco León, que trabajó con Echegui en 'La Casa de las Flores', al salir del tanatorio, en el que un portavoz familiar ha pedido «discreción y respeto» a los medios congregados.

Silvia Alonso, Sara Sálamo y Vicky Luengo han sido las primeras en llegar al tanatorio. Visiblemente emocionadas, las tres han evitado dar declaraciones a la prensa. Dafne Fernández, Elisa Matilla, Fernando Guallar y Susana Abaitua también han acudido a dar el último adiós a su compañera.

La confirmación de su fallecimiento ha provocado un aluvión de reacciones entre sus compañeros de profesión. Actores, actrices y personalidades del cine y la televisión han recurrido a sus redes sociales para despedirse de ella y recordar su talento y vitalidad.