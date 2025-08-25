Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Paco León sale del tanatorio de La Paz tras el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui. EP

Paco León, en shock tras el fallecimiento de su amiga Verónica Echegui: «No nos lo creemos»

El actor y cineasta ha acudido al tanatorio para despedir a la actriz

Mario Lahoz

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:49

La capilla ardiente por Verónica Echegui, fallecida a los 42 años, ha abierto este lunes en el Tanatorio de La Paz (Alcobendas), dónde se están acercando compañeros del mundo del cine y la televisión, consternados por la inesperada noticia de la muerte de la actriz.

«Es que no nos lo creemos», es la única frase que ha podido compartir el actor y cineasta Paco León, que trabajó con Echegui en 'La Casa de las Flores', al salir del tanatorio, en el que un portavoz familiar ha pedido «discreción y respeto» a los medios congregados.

Silvia Alonso, Sara Sálamo y Vicky Luengo han sido las primeras en llegar al tanatorio. Visiblemente emocionadas, las tres han evitado dar declaraciones a la prensa. Dafne Fernández, Elisa Matilla, Fernando Guallar y Susana Abaitua también han acudido a dar el último adiós a su compañera.

La confirmación de su fallecimiento ha provocado un aluvión de reacciones entre sus compañeros de profesión. Actores, actrices y personalidades del cine y la televisión han recurrido a sus redes sociales para despedirse de ella y recordar su talento y vitalidad.

