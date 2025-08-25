La cultura española se queda en shock con la muerte de Verónica Echegui: «Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido» Diferentes personalidades han mostrado su estupefacción al recibir la noticia de la actriz madrileña

El mundo del cine español ha recibido un duro golpe tras conocer la trágica noticia del fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años, una de las actrices más destacadas del panorama nacional en las últimas décadas.

La inolvidable figura de la actriz traspasó la pantalla ya desde su debut con la película 'Yo soy la Juani' de Bigas Luna en 2006, a partir de entonces tuvo una exitosa carrera donde fue nominada a los Goya hasta en cinco ocasiones.

Desde el mundo de la cultura son muchos los que han querido expresar a través de las redes sociales su cariño por la actriz. «Me impactó mucho tu trabajo en 'Yo soy la Juani' y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Que triste dia hoy. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos más cercanos», han sido las palabras en X de Miguel Ángel Muñoz.

Son muchas las personalidades que están mostrando su dolor por esta pérdida. Compañeras como Hiba Abouk o Ana Milán han subido una historia a su cuenta personal de Instagram recordándola y despidiéndose de Verónica. María Castro ha subido un post a Instagram expresando su pesar.

«Noticias que te dejan helada, y te vuelven a recordar que estamos de paso. Muchísima fuerza a su familia, amigos y toda la gente que la quería y admiraba, que éramos muchos. Vuela alto, Vero. Lleva tu arte allá donde vayas», ha escrito.

El actor y director Paco León ha acudido al tanatorio a dar el último adiós a su amiga y se le ha visto muy afectado. «No nos lo creemos», han sido las palabras que ha expresado ante los medios que estaban allí.

Personalidades del mundo de la política han querido brindar un último adiós a la actriz. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, o Ione Belarra, secretaria general de Podemos, han mostrado su impacto ante la noticia.

Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven.



Nuestro país pierde una magnífica actriz y directora que no vamos a olvidar. Mi abrazo y cariño a la familia de Verónica Echegui y a todas las personas que hoy lloran su muerte. Que la tierra te sea leve.

Diferentes entidades pertenecientes al mundo de la cultura han tenido unas palabras para ella. «Un abrazo a los familiares y amigos de nuestra socia, la actriz, directora y guionista, Verónica Echegui», ha escrito la SGAE, dando sus condolencias por la muerte de la madrileña.

Desde la organización de los Premios Feroz también se han pronunciado sumándose al luto por la muerte de la actriz madrileña a los 42 años: «Compartimos la conmoción por el fallecimiento de Verónica Echegui, actriz extraordinaria y ganadora de un Premio Feroz en 2021 por la película 'Explota, Explota'. Un abrazo y todo nuestro cariño para la familia y amigos de Verónica».

Por otro lado, miles de usuarios anónimos han mostrado su pena y tristeza ante la noticia. Mostrando la influencia que ha tenido en el público con cada una de sus interpretaciones.