Verónica Echegui: el Goya que recibió en Valencia y el dardo que lanzó a Pedro Sánchez La actriz ha fallecido a los 42 años después de luchar contra una enfermedad

J.Zarco Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 13:55 Comenta Compartir

Verónica Echegui ha fallecido este domingo 24 de agosto en Madrid después de sufrir una enfermedad que provocó que pasara sus últimos días de vida ingresada en el Hospital 12 de Octubre. La actriz alcanzó una gran popularidad gracias a su papel en la película 'Yo soy la Juani' en 2006, que le sirvió para ser nominada en los Premios Goya como mejor actriz revelación.

Sin embargo, el galardón llegaría años después, concretamente en 2022 en Valencia como directora del mejor cortometraje de ficción 'Tótem Loba'. Precisamente, en su discurso al recoger el galardón, lanzó un mensaje al presidente del Gobierno Pedro Sánchez: «Me encantaría que la vieras con tus hijas y con tu mujer y luego hablamos. Tómatelo en serio».

El cortometraje está inspirado en una experiencia personal que Echegui vivió a los 17 años. Cuenta la historia de Estíbaliz, una joven que llega al pueblo de su amiga Raquel para celebrar las fiestas. Ese fin de semana termina convirtiéndose en un drama cuando los hombres, vestidos de lobos, salen a la caza de mujeres.

«El terror que pasé fue inmenso. Estábamos en unas fiestas y de repente, me encontré con una realidad que no entendía», señaló Echegui en una entrevista en Radio 3. Por ello, quiso denunciar ante Pedro Sánchez la «hipernormalización de la violencia de género»: «Me hacía muchas preguntas que necesitaban respuesta, entre ellas saber cómo posicionarme ante toda esa violencia».

Para ella, era clave evidenciar la importancia de significarse frente a la masa: «Para mí ha sido fundamental mostrar la importancia de que una, en este caso, se escuche a sí misma y que si hay algo que no te parece normal en la realidad, por mucho que la masa (el pueblo) te diga que eso es normal, tienes que validar lo que sientes».

Aquel galardón en la Ciudad de las Artes y las Ciencias lo recogió con su pareja, el también actor Álex García: «El corto no es mio, el corto es nuestro. Cuanto me alegro de estar creciendo a tu lado».

Temas

Premios Goya