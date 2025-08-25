Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español La actriz murió este domingo a causa de una enfermedad que había mantenido en privado

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:33 | Actualizado 13:58h.

Verónica Echegui, una de las actrices más destacadas del cine español contemporáneo, falleció el domingo a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, tras una enfermedad que había mantenido en privado. A lo largo de su carrera, Echegui se distinguió por su versatilidad y profundidad interpretativa, abordando con maestría una amplia gama de personajes que reflejaban su compromiso artístico y su capacidad para emocionar.

Desde su inolvidable interpretación de Juani hasta sus últimos trabajos en cine y televisión, Verónica Echegui construyó una trayectoria que la consolidó como una de las figuras más relevantes y versátiles del panorama cinematográfico español.

La Juani, el debut que lo cambió todo

Verónica Echegui irrumpió en el cine español con la película 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna. Interpretaba a una joven de barrio con sueños de actriz que buscaba abrirse camino en Madrid. Su frescura, naturalidad y desparpajo hicieron de Juani un personaje icónico que conectó con toda una generación.

De hecho, el papel no solo le valió a Echegui la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación, sino que también la convirtió de inmediato en una de las grandes promesas del cine nacional. Desde aquel primer papel, la actriz demostró que estaba destinada a dejar huella con interpretaciones cargadas de fuerza y autenticidad.

'El patio de mi cárcel'

Dos años después, en 2008, demostró que no era flor de un día con 'El patio de mi cárcel'. Un filme en el que encarnó a María, una interna en una cárcel de mujeres. Su interpretación, cargada de rabia, vulnerabilidad y humanidad, le valió elogios unánimes y la consolidó como actriz dramática de enorme talento. En este papel, Echegui mostró una profundidad que confirmaba su compromiso con personajes intensos y complejos.

'Seis puntos dobre Emma'

En 'Seis puntos sobre Emma', donde cambió por completo el registro que había interpretado hasta el momento, asumió el reto de dar vida a una joven ciega con un objetivo claro: ser madre a toda costa. El personaje de Emma, frágil y obstinada a la vez, le permitió desplegar una interpretación llena de matices, donde la ternura y la dureza convivían en equilibrio. Su actuación fue reconocida con la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, confirmando, con ello, su capacidad para emocionar desde la honestidad interpretativa.

Un Gaudí por Katmandú

Ese mismo compromiso lo trasladó a 'Katmandú, un espejo en el cielo', donde interpretó a Laia, una maestra catalana que se enfrenta a la pobreza y la desigualdad en Nepal. Su actuación, llena de sensibilidad y convicción, le valió el Premio Gaudí a Mejor Actriz y una nominación al Goya, el segundo en su carrera, mostrando su versatilidad y su interés por papeles con un trasfondo social y humano de gran calado.

Del drama a la comedia musical

Echegui, ya consolidada como una de las actrices del cine español más versátiles, sorprendió al público con un registro diferente en 'Explota, explota'. Es una comedia musical ambientada en los años setenta y construida a partir del universo de Raffaella Carrà. En el papel de Amparo, Verónica desbordó energía, humor y frescura, brillando en un género poco transitado en el cine español y ganando el Premio Feroz a Mejor Actriz de Reparto. Una prueba más de su capacidad camaleónica.

'Yo no soy esa'

Su último gran papel fue en 'Yo no soy esa', una película en la que interpreta a Susana, una mujer que despierta tras veinte años en coma y debe enfrentarse a un mundo completamente distinto al que había conocido. La película, entre la comedia romántica y el drama vital, le permite explorar con ternura, ironía y emoción la idea de las segundas oportunidades. Con este papel, Echegui confirmó que sigue en plena forma y que su carrera ha estado marcada por personajes arriesgados y memorables.