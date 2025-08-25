Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años La intérprete se popularizó por su papel en la película 'Yo soy la Juani'

La actriz y directora Verónica Echegui posa con el Goya al «Mejor corto de ficción» por su trabajo «Totem Loba» durante la gala de la 36 edición de los Premios Goya

J.Zarco Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 12:44 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

La actriz española Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, ha fallecido este domingo a los 42 años. La intérprete se dio a conocer en 2006 al protagonizar la película 'Yo soy la Juani', por la que fue nominada en los Premios Goya a Mejor Actriz Revelación. Según han informado fuentes de su entorno, ha fallecido a causa de una enfermedad en Madrid.

Nacida en la capital de España en 1983, gracias a su trabajo se convirtió en una de las actrices más reconocidas en España. En 2008 su trabajo interpretando a una joven presa en 'El patio de mi cárcel' también le sirvió para optar a un premio Goya. En 2011, su actuación en 'Katmandú, un espejo en el cielo' provocó que fuera nominada de nuevo a mejor actriz principal en los Goya.

Como directora, en 2022 ganó en Valencia el premio a mejor cortometraje de ficción con 'Tótem Loba'. También ha participado en series como 'Intimidad' en Netflix y este 2025 había estrenado la tragicomedia 'A muerte', dirigida por Dani de la Orden.

