Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
La intérprete se popularizó por su papel en la película 'Yo soy la Juani'
J.Zarco
Valencia
Lunes, 25 de agosto 2025, 12:44
La actriz española Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, ha fallecido este domingo a los 42 años. La intérprete se dio a conocer en 2006 al protagonizar la película 'Yo soy la Juani', por la que fue nominada en los Premios Goya a Mejor Actriz Revelación. Según han informado fuentes de su entorno, ha fallecido a causa de una enfermedad en Madrid.
Nacida en la capital de España en 1983, gracias a su trabajo se convirtió en una de las actrices más reconocidas en España. En 2008 su trabajo interpretando a una joven presa en 'El patio de mi cárcel' también le sirvió para optar a un premio Goya. En 2011, su actuación en 'Katmandú, un espejo en el cielo' provocó que fuera nominada de nuevo a mejor actriz principal en los Goya.
Como directora, en 2022 ganó en Valencia el premio a mejor cortometraje de ficción con 'Tótem Loba'. También ha participado en series como 'Intimidad' en Netflix y este 2025 había estrenado la tragicomedia 'A muerte', dirigida por Dani de la Orden.
En actualización
