Conmoción en Valle Salvaje por la trágica muerte de uno de sus protagonistas El fin de la segunda temporada abre la puerta a una tercera entrega con nuevos personajes, escenarios y tramas

Nacho Ortega Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 15:25 Comenta Compartir

Valle Salvaje cierra su segunda temporada esta última semana de agosto con una noticia que va a causar una gran conmoción. Un «último brindis», perpetrado por Úrsula, desembocará en la nueva entrega con la muerte de uno de los protagonistas y sacudirá los cimientos de la Casa Grande.

Estos sucesos lo van a cambiar absolutamente todo para los Gálvez de Aguirre. El destino de algunos de los personajes es incierto y, tras la trágica muerte, llegarán nuevos habitantes al Valle Salvaje.

El fin de la segunda temporada abre la puerta al arranque de la tercera, que comienza este miércoles 27 de agosto con nuevas tramas, personajes y decorados. Esta tercera entrega arranca con ese «último brindis» en el que Adriana, Rafael, Julio y Úrsula brindarán por el destino sin saber que uno de ellos tendrá un aciago final. ¿Quién será?

Adriana, Rafael, Julio o Úrsula. ¿Quién muere?

Este suceso significará un punto de no retorno para todos los habitantes del valle, que vivirá a partir de ahora nuevas tramas que dibijarán un nuevo tablero de juego donde sus protagonistas no solo buscan sobrevivir y salir hacia adelante, sino también echar la vista atrás, recogiendo el legado de los orígenes de la serie: el pasado que unió al padre de Adriana con los Gálvez de Aguirre, el papel de Pedrito como dueño de todo Valle Salvaje y la verdadera razón por la que Adriana y sus hermanos llegaron hasta allí.

Además, la llegada de un nuevo personaje, antiguo conocido de los habitantes del valle, horrorizará a uno de los protagonistas, situándolo entre la espada y la pared. Este misterioso personaje pondrá patas arriba ambas casas y las relaciones entre ellas.

Alejo y Luisa seguirán remodelando el desván de la Casa Pequeña para convertirlo en su hogar, conoceremos nuevos espacios en la Casa Grande y nos adentraremos en el valle para descubrir un nuevo granero de dos plantas donde los integrantes de la Casa Pequeña pondrán en marcha sus nuevos negocios.

La audiencia, entregada

Desde que estrenó su segunda temporada a mediados de marzo, 'Valle salvaje' vive un notable crecimiento de audiencia, con una media del 9,7% de cuota, 753.000 seguidores y 1,4 millones de espectadores únicos diarios, lo que supone 2.1 puntos más de cuota que la primera temporada. La serie mejora su competitividad mes a mes: en mayo logró su mejor media mensual (10,3% y 788.000 espectadores), y este agosto está logrando el liderazgo mensual de su franja (10,1%).

Además, 'Valle Salvaje' ha incorporado público de todas las edades en esta segunda temporada, se ha convertido en la oferta líder entre los jóvenes (10,1%) y los adultos de 65 a 74 años (13,2%), y ha crecido en casi todos los ámbitos geográficos entre 2 y 4.5 puntos de cuota.

En RTVE Play, las visualizaciones de la serie han crecido un 60% en esta segunda temporada hasta alcanzar los 19 millones. La media semanal de visitantes únicos se incrementa casi un 30% y se acerca a los 166.000, confirmando la fidelidad del público.