La Asociación de Restauradores investigará los contratos en el Museo de Bellas Artes

HÉCTOR ESTEBAN Valencia Jueves, 8 noviembre 2018

La Asociación Profesional de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) tiene como misión fundamental exigir la regulación de la profesión con perfiles altamente cualificados. Como la propia asociación nacional destaca en su página web, «la profesión de restaurador y conservador es la de un profesional que tiene el entrenamiento, el conocimiento, las habilidades, la experiencia y la comprensión para actuar con el objetivo de preservar el patrimonio cultural para el futuro».

El Museo de Bellas Artes de Valencia ha cubierto a través de una bolsa de trabajo de administración cultural un puesto de restaurador y dos de conservador. Los funcionarios que han pasado a desempeñar su labor en el museo valenciano son licenciados en Historia del Arte, unos estudios que no responden a la cualificación de un puesto como restaurador de pintura.

«El asunto nos preocupa como es obvio y estamos recabando información para hacernos la idea más cabal posible. Vamos a investigar las incorporaciones que se han producido en el Museo de Bellas Artes de Valencia», señala Fernando Carrera, director de ACRE. La asociación cuenta en la Comunitat Valenciana con una coordinadora, María Borja Ortiz, licenciada en Historia del Arte y diplomada en Conservación y Restauración. En el listado de profesionales hay varios localizados en la Comunitat Valenciana con currículums completísimos tanto en formación como trabajo y publicaciones.

La polémica se hubiera evitado con una asistencia técnica o una comisión de servicios

«Es cierto que ya había escuchado algo sobre este asunto. Recuerdo que al principio nos sonó muy mal pero luego he recibido algo de información sobre si es una reordenación de plantillas o algo así. Quiero disponer de toda la información detallada para poder dar finalmente una respuesta desde la asociación», insiste su presidente. Desde la dirección general de Cultura y Patrimonio, que dirige Carmen Amoraga, aseguraron ayer que se pusieron en contacto con la junta directiva de ACRE para informar de las medidas que se iban a tomar.

El presidente de la asociación reconoció estos contactos pero defiende que necesita más información, como la formación de los tres funcionarios que han pasado a desempeñar los puestos de restaurador y conservador en el Museo de Bellas Artes.

«En Valencia hay muchísima gente preparada y formada para ser restaurador. No hay que olvidar que hay una Facultad de Bellas Artes de la que salen todos los años un buen número de profesionales. El problema no es de falta de gente», señaló Carrera. Desde el departamento del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Facultad confirmaron que cada curso salen al mercado laboral entre 80 y 90 restauradores y conservadores.

Desde la dirección de Cultura y Patrimonio aseguraron que apoyan las peticiones de ACRE para especializar las plazas y que los profesionales que las ocupan sean restauradores. Al mismo tiempo reconocieron que quizá el proceso para cubrir los puestos del Museo de Bellas Artes de Valencia no ha sido el más ortodoxo pero insisten en que Función Pública abrió la bolsa de trabajo y que los tres puestos disponibles en una de las instituciones culturales más importantes de España se han cubierto de manera legal. Carmen Amoraga aseguró que lo que no podía hacer es renunciar a tres puestos de trabajo. Las plazas se podrían haber cubierto con personal cualificado a través de una comisión de servicios o de una asistencia técnica, fórmulas que en esta ocasión no se han tenido en cuenta.

Desde el departamento de Amoraga se insiste en que la labor de colaboración del IVACOR en la restauración de obras del museo es muy importante y palia las necesidades. Además, cada decisión cuenta con la bendición del Ministerio. La realidad es que un centro como el de Bellas Artes de Valencia debería tener en plantilla cuatro restauradores y cinco conservadores cualificados tanto en estudios como formación, aunque la realidad de la institución finalmente es muy distinta.