Visitas para revivir la cultura Visita al depósito de abastecimiento de agua de La Encina. / apiva La especialista Diana Sánchez reconoce la importancia de las jornadas en la difusión del patrimonio industrial de la Comunitat Apiva descubre la historia ferroviaria de La Encina a sus habitantes LUCÍA JULIÁ Lunes, 6 agosto 2018, 00:19

valencia. Los edificios del pasado pueden tener una doble vida, como sucede en el centro de la calle Almassora. Allí estaba la antigua estación del Pont de Fusta, ahora reconvertida en una parada de metro. Pero, para ello, primero hay que saber de su existencia. «Lo que no se conoce, no existe», confiesa Diana Sánchez, doctora arquitecta especialista en patrimonio industrial, «y si no existe, no se puede valorar».

En la Comunitat, hay más de cien elementos de patrimonio industrial, ignorados en su mayoría porque, según la experta, no se entienden como patrimonio. «No se ve igual recuperar una iglesia que una fábrica», explica Sánchez. Por ello, la Asociación del Patrimonio Industrial Valenciano (Apiva) decidió actuar y, desde hace un par de años, organiza actividades y visitas de manera periódica por la geografía valenciana. «El objetivo es difundir la riqueza industrial de las tierras valencianas y acercar la historia a sus vecinos», expone Ángela López, miembro de Apiva.

Asimismo, López afirma que estas jornadas invitan a los ayuntamientos a implicarse en la conservación de dichos bienes para, posteriormente, trabajar en su reutilización y darles un uso social. Del mismo modo, también conciencia a los residentes locales. «Acudir a la zona contribuye porque los vecinos se dan cuenta de que hay interés por los bienes de su localidad, entonces lo valoran», explica Sánchez.

Este pasado fin de semana, el protagonista fue el municipio de La Encina, único poblado ferroviario de la Comunitat. A pesar de las fechas y el calor, López resaltó que se trató de una de las jornadas con más asistencia, tanto de vecinos y asociados, como de expertos ferroviarios provenientes de otras ciudades. A esta visita se suman las ya realizadas en Camporrobles, Alcoi y Puerto de Sagunto, entre otras.