«Es muy triste que por una ideología política se cierre un servicio médico»

La decisión de la Conselleria de Sanidad de clausurar la unidad de cirugía cardiaca del Hospital de Manises, basándose en unas recomendaciones ministeriales que difícilmente cumplirían la mayor parte de estos servicios de toda España, ha supuesto un jarro de agua fría tanto para los usuarios como para los profesionales que, desde 2011, vienen atendiendo cientos de operaciones del corazón en los quirófanos del centro sanitario. Para el jefe de la unidad, Daniel Luna, esta decisión responde a un «plan preparado y premeditado», puesto que, en el caso de la Comunitat, sólo el Hospital La Fe, y en parte, cumple con los requisitos exigidos a la unidad de Manises.

-¿Qué le diría a los pacientes?

-Lo siento por ellos. Es muy triste comprobar cómo por la ideología política de un Gobierno, apoyada por alguna mano negra de alguna persona, se puede llegar a estas situaciones; cuando, frente a ello, siempre se ha apostado por acercar al ciudadano lo más posible las posibilidades médicas.

«Hemos recibido muchas quejas, algunos usuarios prefieren esperar en lugar de ser derivados»

-¿Qué consecuencias tiene el cierre para los usuarios?

-Tienen que ser derivados a otros hospitales más lejanos por lo que, además de los inconvenientes de los desplazamientos, sufren mayores esperas. En Manises serían operados en unas tres semanas y ahora la intervención se puede demorar unos dos meses, de media. También se elimina la posibilidad de que los ciudadanos de otras áreas puedan elegir este servicio y se suprime el centro de referencia para los testigos de Jehová, que optaban por esta unidad porque estos pacientes no permiten la transfusión de sangre ni de derivados del plasma. Nuestro estable funcionamiento, con un equipo formado hace diez años perfectamente compenetrado, y que desarrolla un trabajo muy minucioso, permite que tengamos unos índices de operaciones con sangrado muy bajos.

-¿Y para los profesionales?

-Las sensaciones han sido muy malas porque prácticamente el 75% de nuestra actividad era el Hospital de Manises. Hemos pasado de realizar entre diez y doce procesos al mes a llevar a cabo tres en seis meses -desde mayo Sanidad sólo permite las intervenciones de emergencia-, pero seguimos atendiendo en consulta y estando localizados por si hay una urgencia.

-¿Qué les trasladan los pacientes?

-Hemos recibido muchas quejas, incluso de fuera del área, y algunos las trasladan a la conselleria. Muchos tienen más interés en esperarse a que se reactive el servicio que en ser derivados a otros centros. También se ha activado una recogida de firmas -al cierre de esta edición se superaban los 2.500 apoyos-.

-¿Cómo se produjo la paralización de la actividad del servicio?

-Íbamos a operar a una testigo de Jehová derivada del Clínico cuando nos informan que admisión tiene la orden de la dirección quirúrgica de que no se puede operar a pacientes de fuera del área. Al preguntar nos indican que la Conselleria de Sanidad dice que no tenemos la acreditación, que consistía en pasar la autorización por registro y pagar las tasas, por lo que hacemos una nueva memoria. El 23 de mayo llega una nueva notificación de la conselleria en la que nos indican que cesa la actividad para todos los pacientes. Tuvimos que anular operaciones ya programadas. En agosto nos hacen un nuevo requerimiento de información y el 12 de noviembre llega la denegación de la autorización de la unidad.

Al detalle Experiencia El doctor Luna ha formado parte de los servicios de cirugía cardiovascular de La Fe, ocupa plaza de jefe de sección de cirugía cardiaca del Hospital General y desde 2011 dirige la unidad de Manises, entre otros puestos. Publicaciones Ha elaborado medio centenar de ponencias, participado en la elaboración de dos libros y publicado una quincena de artículos en revistas especializadas. Actividad Ha participado en cerca de 6.000 intervenciones quirúrgicas.

-¿En base a qué argumentos?

-Dicen que el informe es desfavorable apoyándose en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de 2011, que se basan en otros países como Alemania o Inglaterra donde existen grandes macrohospitales monotemáticos de cirugía cardiaca que centralizan la actividad. Esas recomendaciones, que no tienen carácter normativo, apuntan que cada unidad de cirugía cardiaca debe atender a una población de 1,2 millones de habitantes, realizar al menos 600 intervenciones mayores al año y cada cirujano lleve a cabo, 50 bypass coronarios anuales o más.

-¿Y cómo encajan estos requisitos con la situación de la Comunitat?

-Para cumplir esto en la Comunitat habría que crear cuatro megacentros para toda la autonomía.

-¿Cree que existe algún trasfondo en la decisión?

-Esto es sólo el principio de un plan perfectamente premeditado para quitar cirugía cardiaca a Manises, Alzira y el Vinalopó y pasarlo a La Fe, el Clínico y el Hospital General de Elche. Como salió en prensa, la conselleria maneja desde 2016 un nuevo mapa sanitario que deja en seis las actuales 24 áreas de salud, y que estarían dirigidas por los hospitales generales de Castellón, Valencia, Alicante y Elche, La Fe y el Clínico. No han empezado con Alzira porque bastantes noticias han salido ya con la reversión y no quieren tener más problemas porque prometieron que no suprimirían servicios, pero puede ser el siguiente.

-¿Podría guardar relación con el interés del actual Consell en revertir el modelo de concesión?

-No hay que olvidar que los hospitales concertados son públicos y que sus trabajadores no tienen la culpa. La conselleria tiene la obligación de darles trabajo, desde el servicio de limpieza hasta los jefes. A los únicos que no tienen que asumir es a los subcontratados como nosotros. Manises subcontrató el servicio de cirugía cardiovascular con una mercantil porque económicamente era más positivo.