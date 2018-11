Sólo cuatro hospitales españoles cumplen los requisitos que Sanidad exige a Manises Usuarios del Hospital de Manises. / damián torres La conselleria veta el servicio de cirugía cardiaca al no alcanzar las 600 intervenciones al año DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 15 noviembre 2018, 20:33

«Se recomienda no dotar de servicio de cirugía cardiovascular (...) a aquel hospital que no tenga o no prevea, como mínimo, la siguiente actividad: En by-pass coronario, cada cirujano debe realizar un mínimo de 50 intervenciones de by-pass al año en un centro en donde se realicen un mínimo de 600 intervenciones quirúrgicas cardiacas mayores al año, realizadas por un mínimo de tres cirujanos entrenados». Este es el principal argumento que aduce la Conselleria de Sanidad para vetar el servicio de cirugía cardiaca del Hospital de Manises -público de gestión indirecta bajo el modelo de concesión-, y que está recogido en las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad en 2011 para establecer unos requisitos mínimos para la autorización de la apertura o el funcionamiento de estas unidades, según informaron ayer fuentes del citado servicio. Sin embargo, según los datos que maneja la Sociedad Española de Cirugía Torácica-Cardiovascular, sólo el 6% de los hospitales españoles supera estas 600 operaciones cardiacas mayores al año, como recoge en su Revista de Cirugía Cariovascular de febrero de 2018, con datos correspondientes a 2016.

Desde la unidad de cirugía torácica del Hospital de Manises apuntan que este porcentaje se traduce en que únicamente superan estos registros cuatro hospitales españoles y señalan que se trataría del Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo de A Coruña, el Hospital General de Asturias, el Hospital Clínic de Barcelona, así como La Fe de Valencia.

La citada publicación de la sociedad de cirugía torácica se basa en los datos de 64 centros hospitalarios españoles que ofrecen este servicio para establecer este porcentaje, aunque no detalla los nombres de los centros sanitarios para garantizar la confidencialidad de los datos individuales de cada uno. Sin embargo, sí detalla que estos 64 hospitales desarrollaron 22.201 cirugías cardiacas mayores en 2016, por lo que la media no alcanza las 350, muy lejos de las 600 exigidas a Manises. En el caso de la Comunitat, se realizaron 2.407 cirugías en ocho hospitales (poco más de 300, de media, en cada uno).

Las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad en 2011 carecen de carácter normativo

Tanto desde la conselleria como desde el centro hospitalario de Manises prefieren, por el momento, no ahondar en las razones por las que tanto la Subdirección General de Planificación y Organización Asistencial, como la Dirección General de Asistencia Sanitaria, han emitido informes desfavorables a autorizar la citada unidad de cirugía cardiaca en Manises, un servicio que lleva en marcha en el hospital desde 2011 y que ha desarrollado más de 800 operaciones del corazón durante este tiempo. Desde el departamento que encabeza Ana Barceló indicaron que, en estos momentos, el proceso administrativo se encuentra en fase de alegaciones por lo que, hasta que no termine, prefieren no entrar a valorar los detalles. Sin embargo, en la notificación remitida al hospital en la que informaban de la denegación de la autorización, sí se hace referencia en que, al menos el informe de la subdirección general se basa en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de 2011. Este informe ministerial, por su parte, deja claro que se trata de un documento que recoge estándares de las unidades asistenciales del área del corazón, pero que no tiene carácter normativo.

Por su parte, desde el hospital subrayaron que el centro va a trabajar en recuperar el servicio -recordaron que todavía hay tiempo para presentar alegaciones-, aunque destacaron que no desean una confrontación con la conselleria.