Sanidad deniega la unidad de cirugía cardiaca a Manises tras 800 operaciones

El centro sanitario tiene quince días para presentar alegaciones a la notificación

Pese a la notificación remitida este lunes, la decisión de no autorizar la unidad de cirugía cardiaca del Hospital de Manises no es firme. En la propia notificación, la Conselleria de Sanidad indica que se abre el trámite de audiencia, que se traduce en que el centro sanitario tiene quince días para presentar las alegaciones y los documentos que considere necesarios para tratar que el veto al servicio no sea firme.

De hecho, desde el hospital, de gestión indirecta bajo el modelo de concesión, han subrayado que la decisión no es definitiva y que los responsables de la instalación van a estudiar la notificación para decidir si se presentan alegaciones antes de que expire el plazo. Resaltaron, asimismo, que la actividad asistencial del departamento sigue al mismo nivel, con la excepción de la citada unidad, paralizada en mayo.

Precisamente hasta este veto, el servicio de cirugía cardiaca del hospital ha llevado a cabo un importante volumen de intervenciones. Así, entre 2011 y mayo de este año, momento en el que tuvo lugar el veto de la conselleria, por los quirófanos de la unidad han pasado 829 pacientes. De ellos, 673 procedían de la propia área de salud y los 156 restantes de otros departamentos -tanto por libre elección como derivados-. Es más, en los cinco primeros meses de este año, la unidad operó a 55 personas, una cantidad similar a la que podría haber absorbido durante los casi seis meses en los que se extiende el veto. Frente a ello, la mitad de los pacientes derivados a otros hospitales siguen a la espera de su operación.

Además, las auditorías elaboradas por la Sindicatura de Comptes también han puesto en valor la gestión de este departamento, puesto que junto con La Plana, Arnau de Villanova-Llíria, La Ribera, Marina Baixa, Torrevieja y Elx-Crevillent, es el área de salud mejor valorada por los usuarios y que más objetivos de gestión ha alcanzado.