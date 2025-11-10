La A-7, totalmente colapsada este lunes con más de 23 kilómetros de atascos: consulta el estado del tráfico

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascos en la A-7 este lunes 10 de noviembre. DGT

Otras de las vías afectadas por la circulación lenta son la CV-35 y la V-31

Redacción

Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:20

Comenta

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 10 de noviembre, más de 65 kilómetros de retenciones en las principales carreteras valencianas. Todos ellos se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Una de las vías más afectadas por el tráfico lento es la A-7, donde se registran ocho kilómetros de colas entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona; ocho kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante y siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona.

La situación también es complicada en la V-31, donde se han notificado diez kilómetros de embotellamientos entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia y otros dos kilómetros a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante.

Tampoco se libran de las retenciones habituales la CV-35 y la V-30, con once y nueve kilómetros de colas respectivamente. Según la información por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: ocho kilómetros de colas entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: ocho kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante

- A-7: siete kilómetros entre El Collado y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- V-31: diez kilómetros de embotellamientos entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-31: dos kilómetros a la altura de Horno de Alcedo sentido Alicante

- CV-35: siete kilómetros entre La Conarda y Cruz de Gracia sentido Valencia

-CV-35: un kilómetro a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-35: un kilómetro entre Benimàmet-Beniferri y Burjassot sentido Ademuz

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

-V-30: cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido hacia la A-7

-V-30: dos kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto

- CV-30: dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri sentido V-30

- CV-30: 1,5 kilómetros entre Quart de Poblet y Terramelar sentido Valencia

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-21: tres kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad.

