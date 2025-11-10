Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un accidente colapsa el by-pass con 19 kilómetros de retenciones en la tarde de este lunes
Atasco en el by-pass este lunes. DGT

Un accidente colapsa el by-pass con 19 kilómetros de retenciones en la tarde de este lunes

El incidente ha ocurrido a la altura de Manises

J.Zarco

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:35

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado en la tarde de este lunes que un accidente en la A-7, a la altura de Manises, está provocando muchas dificultades en el tráfico en Valencia. El incidente ha ocurrido en el kilómetro 328 genera 19 kilómetros de retenciones entre Partida de Gausa y Cruz de Gracia camino a Alicante.

En la V-21 existen 7 kilómetros de retenciones entre Albuixech y Valencia camino a la capital. Por otro lado, en la CV-32 hay 5 kilómetros más de retenciones a la altura de Museros camino a la playa.

En la Pista de Silla se produce otro colapso de 3 kilómetros entre Alfafar y Horno de Alcedo hacia Valencia.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

