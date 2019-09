El título de mejor paella del mundo se va a Teruel Los ganadores del certamen, acompañados del alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, que les entregó el premio. / lp El ganador, David Domingo, destaca el valor «emocional» del premio y señala que el secreto está en la «técnica y el cariño» | 40 chefs se citan en el concurso internacional de Sueca J. BATISTA VALENCIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 23:45

El Restaurante Fuente Cerrada de Teruel consiguió ayer el primer premio de la 59 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca. El cocinero David Domingo y su ayudante Mary Santos fueron los encargados de recoger el galardón, dotado de un pergamino conmemorativo y de 2.500 euros, aunque en realidad la parte material es lo de menos, pues el certamen sirve para destacar a los profesionales más diestros del mundo en la elaboración del plato valenciano por excelencia.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, Domingo, turolense de pura cepa, dijo sentirse «completamente eufórico». «De hecho, la euforia más absoluta que se pueda sentir se queda atrás comparado con cómo me siento», explicó. Preguntado por el secreto para alzarse con el premio, añadió que al tratarse «de un plato tan internacional durante tantísimos años es una cuestión de técnica y de ponerle todo el cariño del mundo, además de tener el acierto de hacerla bien. Seguramente había otras como la nuestra, pero hemos tenido esa fortuna», añadió. «Lo más importante es el reconocimiento que supone a todo el equipo del restaurante, que lleva muchos años haciendo paellas e intentando hacerlas bien», continuó.

Se trata del plato estrella del negocio, un restaurante pequeño pero muy conocido en la zona y que funciona «bien gracias a Dios y desde la humildad», parafraseando al dueño. «Imagino que el premio contribuirá a que vaya algo mejor, pero el aspecto económico no tiene tanto valor como el emocional», sentenció.

El proyecto se inició en 2014 y su equipo sirve unas diez mil raciones de paella al año. Y es la tercera vez que participan en el certamen. «Para nada me lo esperaba. Cuando daban a conocer los premios y veía que se iban agotando sin mencionarnos he pesando que nos volvíamos a casa sin nada después de tanta entrega, y al final no ha sido así», sentenció. Domingo, sabiendo del impacto mediático del concurso, había encargado camisetas reivindicativas con un lema conocido: 'Teruel Existe'.

El segundo premio, dotado con 1.500 euros y el pergamino conmemorativo, fue a parar al restaurante Goya Gallery de Valencia. Y el tercero (mil euros) se lo quedó El Racó de Meliana.

En cuanto al resto de categorías del certamen, el premio a la mejor paella cocinada por un restaurante a nivel nacional fue a parar al restaurante Ascaib de Baleares. El reconocimiento para los chefs de la Comunitat se lo quedó La Coloratta de Alfafar, y el destinado a los negocios de Sueca se lo llevó Sequial 20. Por último, la mejor paella cocinada por un restaurante de fuera de España fue la de Ferdinando Campaniello de Italia.

El reconocido concurso consigue atraer cada año a chefs de diferentes puntos del mundo ante su prestigio. En esta ocasión han participado 40 profesionales de la gastronomía, la mayor parte de ellos invitados por la organización aunque también acuden aquellos que superan las rondas eliminatorias previas.