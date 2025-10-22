La selectividad de 2026 en la Comunitat será los días 2, 3 y 4 de junio La Comisión Gestora de la PAU mantiene los mismos horarios del curso anterior y fija la convocatoria extraordinaria el último día de ese mes y el 1 y 2 de julio

R. G. Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:52

Ya hay fechas para la selectividad de 2026. Los estudiantes se examinarán los días 2, 3 y 4 de junio. Así lo ha acordado este miércoles la Comisión Gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunitat Valenciana en la reunión celebrada para aprobar el calendario, horario y estructura de la PAU de este curso, así como para ratificar el nombramiento de los especialistas de cada materia y los correspondientes asesores.

Presidida por la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, la Comisión ha contado con la asistencia de los directores generales de Universidades y Ordenación Educativa, el coordinador general de la PAU, así como los representantes de las cinco universidades públicas valencianas, de la Secretaría Autonómica de Educación y de los institutos de educación secundaria. En ella también se ha fijado que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Otro de los aspectos abordados ha sido el de los horarios de los exámenes. El Comité ha aprobado mantener los mismos horarios del curso anterior. De manera que las materias obligatorias y troncales se realizarán en horario de mañana y las materias optativas por la tarde. Los exámenes tendrán una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas.

Además, ha decidido también mantener la estructura de exámenes del curso pasado, salvo aquellos que ya comunicaron el curso pasado que se iba a introducir algún cambio, como Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Dibujo Técnico. Esta medida se ha adoptado con el objetivo de ofrecer seguridad y tranquilidad al alumnado. En este sentido, en la reunión se ha acordado que cualquier propuesta de modificación futura deberá trabajarse con, al menos, un curso de antelación, garantizando así la previsibilidad del proceso.

En esta misma sesión se ha dado luz verde al nombramiento de los especialistas de todas las materias y de los asesores correspondientes, encargados de coordinar la elaboración de los modelos de examen de cada asignatura.

Asimismo, la Comisión ha aprobado el calendario de las PAU para mayores de 25 y 45 años. Se celebrarán los días 25 de abril para ambos colectivos y 9 de mayo de 2026 para la segunda sesión de los mayores de 25 años.

